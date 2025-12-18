घने कोहरे में भूलकर भी न करें ये गलतियां, सीएमओ ने जारी की एडवाइजरी 

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। घना कोहरा पड़ने पर सांस, हृदय एवं अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को परेशानी होती है। मुख्य चिकित्साधिकारी डा. सुनील तेवतिया ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा है कि घने कोहरे में घर से बाहर निकलने के दौरान ऐसे लोग अतिरिक्त सावधानी बरतें।

उन्होंने कहा कि कोहरे एवं बढ़ती ठंड के कारण विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं एवं पहले से श्वसन, हृदय अथवा अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सभी नागरिकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

आमजन से अपील है कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते समय गर्म एवं पूर्ण वस्त्र पहनें, विशेषकर सिर, कान, गला और हाथ-पैर को ढककर रखें। बच्चों एवं बुजुर्गों को सुबह और देर रात के समय ठंड एवं कोहरे में बाहर जाने से बचाया जाए। उन्होंने कहा कि कोहरे के कारण वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, जिससे दमा, सांस फूलना, खांसी और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

सलाह दी है कि लोग गुनगुना पानी पिएं, पौष्टिक एवं गर्म भोजन का सेवन करें तथा सर्दी-खांसी के लक्षण दिखाई देने पर स्वयं दवा लेने के बजाय नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक से परामर्श लें। खुले में अलाव या आग जलाते समय सावधानी बरतें और बंद कमरों में धुआं भरने से बचें।