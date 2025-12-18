Language
    घने कोहरे में भूलकर भी न करें ये गलतियां, सीएमओ ने जारी की एडवाइजरी 

    By Anand Prakash Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:01 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में घने कोहरे के चलते सीएमओ ने स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है। सांस, हृदय रोगियों और बच्चों, बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। घना कोहरा पड़ने पर सांस, हृदय एवं अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को परेशानी होती है। मुख्य चिकित्साधिकारी डा. सुनील तेवतिया ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा है कि घने कोहरे में घर से बाहर निकलने के दौरान ऐसे लोग अतिरिक्त सावधानी बरतें।

    उन्होंने कहा कि कोहरे एवं बढ़ती ठंड के कारण विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं एवं पहले से श्वसन, हृदय अथवा अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सभी नागरिकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

    आमजन से अपील है कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते समय गर्म एवं पूर्ण वस्त्र पहनें, विशेषकर सिर, कान, गला और हाथ-पैर को ढककर रखें। बच्चों एवं बुजुर्गों को सुबह और देर रात के समय ठंड एवं कोहरे में बाहर जाने से बचाया जाए। उन्होंने कहा कि कोहरे के कारण वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, जिससे दमा, सांस फूलना, खांसी और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

    सलाह दी है कि लोग गुनगुना पानी पिएं, पौष्टिक एवं गर्म भोजन का सेवन करें तथा सर्दी-खांसी के लक्षण दिखाई देने पर स्वयं दवा लेने के बजाय नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक से परामर्श लें। खुले में अलाव या आग जलाते समय सावधानी बरतें और बंद कमरों में धुआं भरने से बचें।

    यातायात के संबंध में उन्होंने कहा कि कोहरे के समय वाहन चलाते हुए धीमी गति रखें, फाग लाइट का प्रयोग करें और दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट व गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी। साथ ही पैदल चलने वाले लोग भी सड़क किनारे चलते समय सतर्क रहें। कोहरे के दौरान स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को हल्के में न लें और शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर स्वयं एवं अपने परिवार को सुरक्षित रखें।