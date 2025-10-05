UPPCL: बिजली विभाग शुरू करने वाला है नया अभियान, लिस्ट में नाम आया तो अधिकारी खुद आएंगे आपके घर

Language
    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:13 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में ऊर्जा निगम ने बिजली चोरी रोकने के लिए योजना बनाई है। प्रत्येक खंड में 10000 से अधिक उपभोक्ताओं की जाँच होगी खासकर जहाँ मीटर शंटिंग की आशंका है। बड़े बकाएदारों पर भी कार्रवाई होगी। मुजफ्फरनगर और शामली के 20 से अधिक गांवों में 60% से ज्यादा बिजली चोरी दर्ज की गई है। निगम ने अधीक्षण अभियंताओं को जांच के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। ऊर्जा निगम ने विद्युत चोरी पर लगाम कसने के लिए कार्य योजना तैयार की है। प्रत्येक खंड में लगभग 10-10 हजार से अधिक उपभोक्ताओं की जांचं करेगा। इनके यहां पर मीटर शंट होने तथा विद्युत चोरी की आशंका को लेकर जांच होगी। इसके साथ ही बड़े बकाएदारों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। लाइनमैन और टीजी-2 समेत अवर अभियंता से सभी उपभोक्ताओं की सूची एवं पता मांगा गया है।

    ऊर्जा निगम बड़े बकाएदारों और विद्युत चोरों से परेशान है। प्रत्येक खंड क्षेत्र में विद्युत चोरी की घटना बढ़ रही है। इस पर लगाम लगाने के लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी की गई है। इसके लिए निगम ने प्रत्येक खंड में लगभग 10 हजार से अधिक उपभोक्ताओं का रिकार्ड औचक रूप से जांचने की योजना बनाई है।

    मुख्य अभियंता विनोद कुमार गुप्ता के अनुसार विद्युत चोरी को लेकर क्षेत्रों की जांच कराई गई है। मुजफ्फरनगर और शामली में लगभग 20 से अधिक गांव, बड़ी कालोनियां और क्षेत्र ऐसे मिले हैं, जिनमें बिजली चोरी का आंकड़ा 60 प्रतिशत से अधिक है। इसके चलते निगम को बड़े पैमाने पर बिजली चोर राजस्व का चूना लगा रहे हैं।

    इसमें सिसौसी, सांझक, भैंसी समेत आसपास, शहर में शामली रोड, इनामगेट, सुजडू, किदवईनगर, लद्दावाला के अलावा शामली के कैराना, कांधला क्षेत्र में विद्युत चोरी को लेकर रडार पर रखा गया है। इसके साथ ही प्रत्येक खंड क्षेत्र में 10-10 उपभोक्ताओं की औचक रूप से जांच होगी।

    प्रत्येक खंड क्षेत्र में ऊर्जा निगम द्वारा जांच अभियान शुरू कराया जा रहा है। इसके लिए सभी अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए गए हैं। वह अपने क्षेत्रों में लाइनलास वाले क्षेत्रों की जांच कराने के साथ अभियान चलाकर कार्रवाई कराएंगे। - विनोद कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता, ऊर्जा निगम, मुजफ्फरनगर।