    मुजफ्फरनगर में 407 बिजली उपभोक्ता से वसूला 70.25 लाख का राजस्व, विद्युत चोरी के 11 मामले भी आए सामने

    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:27 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। ऊर्जा निगम की बिजली राहत योजना दूसरे दिन भी रफ्तार नहीं पकड़ सकी है। मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता ने जानसठ क्षेत्र का निरीक्षण किया। दिनभर में 407 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया, जिनके माध्यम से 70.25 लाख रुपये का राजस्व वसूला है।

    मुख्य अभियंता विनोद कुमार गुप्ता, अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार ने मंगलवार को बिजली राहत योजना के लिए खाेले गए काउंटरों का निरीक्षण किया। जानसठ क्षेत्र में व्यवस्था को परखा गया। विभागीय स्तर से ग्रामीण अंचल में सखियों को भी पंजीकरण की जिम्मेदारी दी गई है। वह अपने गांव में घूमकर महिलाओं, उपभोक्ताओं को योजना को लेकर जागरूक करेंगी।

    सभी एक्सईएन, उपखंड अधिकारियों को उनके क्षेत्रों में भ्रमण करने, काउंटर को दुरूस्त रखने के निर्देश दिए गए। मंगलवार शाम तक 407 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया, जिनसे 70.25 लाख का राजस्व जुटाया गया। इस दौरान 11 मामले विद्युत चोरी से भी जुड़े रहे हैं।

    आंकड़ों पर एक नजर 
    श्रेणी पंजीकरण राजस्व
    नेवर पेड (Never Paid) 38 3.41 लाख रुपये
    लांग अनपेड (Long Unpaid) 358 29.99 लाख रुपये
    विद्युत चोरी 11 36.85 लाख रुपये
    सामान्य उपभोक्ता 497 70.25 लाख रुपये
    कुल 904 140.50 लाख रुपये

     