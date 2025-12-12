Muzaffarnagar: गुड़ के पैसे मांगना युवक को पड़ा भारी...खिड़की पर लटकाकर आधा किलोमीटर तक घसीटकर ले गए कार सवार
मुजफ्फरनगर में एक युवक को गुड़ के पैसे मांगना भारी पड़ गया। कार सवारों ने उसे खिड़की पर लटकाकर आधा किलोमीटर तक घसीटा। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती क ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, मुजफ्फरनगर। गुड़ के पैसे मांगने पर कार सवार युवक गुड़ विक्रेता की जान लेने पर आमादा हो गए। गुड़ खरीदने पर पैसे नहीं दिए और पांच सौ रुपये नगद भी ले लिए।
जब गुड़ विक्रेता ने पैसे मांगे, तो कार लेकर भागने लगे। गुड़ विक्रेता कार की खिड़की पर लटक गया, तो लगभग आधा किलोमीटर तक उसे घसीटा और फिर धक्का देकर फरार हो गए।
कस्बा पुरकाजी के मुहल्ला दक्षिण चमारियान निवासी सद्दाम पुत्र इंसाफ अली पुरकाजी में बाईपास पर ठेली लगाकर गुड़ बेचने का काम करता है। गुरुवार दोपहर बाद हरिद्वार की ओर से कार सवार युवक आए और चार किलोग्राम गुड़ 400 रुपये में खरीदा।
कार सवार युवकों ने सद्दाम से कहा कि वह स्केनर के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं और 500 रुपये अधिक डाल रहे हैं। इस बाबत सद्दाम से 500 रुपये नकद भी ले लिए। इसके बाद कार में बैठकर युवक फरार होने लगे।
सद्दाम कार की खिड़की से लटक गया, तो उन्होंने जरा भी तरस नहीं खाया और लगभग आधा किलोमीटर तक उसे घसीटते चले गए।
इसके बाद धक्का देकर नीचे गिरा दिया और फरार हो गए। सूचना पर पुरकाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सद्दाम को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार दिलाया। थाना प्रभारी जयवीर सिंह ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है।
