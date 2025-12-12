Muzaffarnagar: गुड़ के पैसे मांगना युवक को पड़ा भारी...खिड़की पर लटकाकर आधा किलोमीटर तक घसीटकर ले गए कार सवार

संवाद सूत्र, जागरण, मुजफ्फरनगर। गुड़ के पैसे मांगने पर कार सवार युवक गुड़ विक्रेता की जान लेने पर आमादा हो गए। गुड़ खरीदने पर पैसे नहीं दिए और पांच सौ रुपये नगद भी ले लिए।

जब गुड़ विक्रेता ने पैसे मांगे, तो कार लेकर भागने लगे। गुड़ विक्रेता कार की खिड़की पर लटक गया, तो लगभग आधा किलोमीटर तक उसे घसीटा और फिर धक्का देकर फरार हो गए।

कस्बा पुरकाजी के मुहल्ला दक्षिण चमारियान निवासी सद्दाम पुत्र इंसाफ अली पुरकाजी में बाईपास पर ठेली लगाकर गुड़ बेचने का काम करता है। गुरुवार दोपहर बाद हरिद्वार की ओर से कार सवार युवक आए और चार किलोग्राम गुड़ 400 रुपये में खरीदा।