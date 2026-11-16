डाॅक्टर से अपॉइंटमेंट दिलाने के नाम पर 1.1 लाख की ठगी; OTP साझा नहीं किया, लेकिन 19 बार निकाले गए रुपये 

संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। नगर कोतवाली के मोहल्ला कृष्णापुरी निवासी नवीन कुमार जैन के साथ 1 लाख 11 हजार 402 रुपये की साइबर ठगी हो गई। उन्हें एपीके फाइल भेज कर बैंक खाते से 19 बार में रुपये निकाले गए। उन्होंने कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया हैं।

उन्होंने नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया कि 9 अक्टूबर की सुबह उपचार कराने के मददेनजर उन्होंने गूगल से टाउन हाल पर स्थित डा. हृदयेश कुमार के अस्पताल का नंबर खोजा। एक नंबर मिला लेकिन उस पर बात नहीं हो सकी। इसके बाद एक मोबाइल नंबर से फोन आया।

फोन करने वाले ने अपना नाम कुंतल दत्ता बताया और खुद को डा. हृदयेश कुमार के अस्पताल से जुड़ा होना बताया। उसने समय बुक करने के लिए एक लिंक पर क्लिक कर 5 रुपये जमा करने को कहा। व्हाटसएप पर लिंक में एपीके फाइल भेजी। यूपीआई से 5 रुपये भेजने की कोशिश नाकाम रही। इसके बाद आई कई काॅल उन्होंने नहीं उठाई और फाइल का मोबाइल से हटा दिया।