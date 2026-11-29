जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। कई साल पहले गुजरात में हुई दोस्ती ने खतौली निवासी कुलदीप को सलाखों के पीछे धकेल दिया। साइबर थाना पुलिस ने अब उसके दो साथियों की तलाश शुरू की है।

पुलिस के मुताबिक, साइबर थाना पुलिस को गिरफ्तार आरोपित कुलदीप ने बताया कि उसने नर्सिंग जीएनएम को कोर्स किया हुआ है। उसे नौकरी की जरुरत थी। उसे गुजरात में नौकरी की तलाश में जाना पड़ा। वहां उसे नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन उसकी मुलाकात वहां पर आशीष नाम के युवक से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई, जो काफी समय से बादस्तूर चली आ रही थी। नौकरी ने मिलने के कारण उसने श्री श्याम कान्ट्रेक्टर के नाम से फर्म बना ली लेकिन वह चली नहीं सकी।

पिछले साल दिसबंर माह में आशीष ने कुलदीप ने आकर मुलाकात की। आशीष ने उसे अपने परिचितों का बिजनेस का पैसा उसके खाते में मंगवाने के बदले दो प्रतिशत कमीशन देने का लालच दिया। इसके बाद खातों में रुपये आने व निकालने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। यहीं से कुलदीप अपराध की दलदल में फंसता चला गया और अब वह सलाखों के पीछे है।