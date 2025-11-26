Language
    मुजफ्फरनगर में शादी समारोह से लौट रहे युवकों की कार पेड़ से टकराई, 2 की मौत

    By Deepak Tyagi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 10:55 AM (IST)

    मुजफ्फरनगर में एक विवाह समारोह से लौट रहे 3 युवकों की गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में दो युवकों की मृत्यु हो गई, जबकि एक घायल हो गया। पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है, जिसमें तेज गति को दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है।

    हादसे में क्षतिग्रस्त कार

    संवाद सूत्र, जागरण मुजफ्फरनगर।  बरला-बसेडा मार्ग पर तेज गति से आ रही कार चालक का संतुलन बिगड़ जाने पर अनियंत्रित होकर कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। जिससे कार सवार दो युवकों की मौत हो गई और चालक घायल हो गया।

    कार सवार भोपा में शादी समारोह से वापस हरिद्वार जा रहे थे। जिससे स्वजन में कोहराम मच गया है। उत्तराखंड के जिला हरिद्वार के थाना बहादराबाद के गांव दौलतपुर निवासी 30 वर्षीय वंश कश्यप पुत्र खड़क सिंह अपने गांव के साथी 28 वर्षीय राहुल कश्यप पुत्र रमेश व गौरव कश्यप पुत्र देवदास निवासी रामनगर कॉलोनी हरिद्वार के साथ क्विड कार से भोपा थाना क्षेत्र के गांव नन्हेडी में रिश्तेदार के यहां शादी में शामिल होने आए थे।

    मंगलवार शाम छह बजे के लगभग कार से वापस हरिद्वार जा रहे थे। कार को गौरव कश्यप चला रहा था। जैसे ही ये लोग बरला बसेड़ा मार्ग पर स्थित केशव पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास पहुंचे तो तेज गति होने के कारण असंतुलित हुई कार सड़क किनारे पेड़ से कार टकरा गई। जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई और कार सवार तीनों लोग घायल हो गए।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कार से निकलवा कर उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। जहां पर चिकित्सकों ने वंश व राहुल को मृत घोषित कर दिया। जबकि तीसरे को मामूली चोटें ही आई है। थाना प्रभारी मोहित कुमार ने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया है और स्वजन को सूचना दे दी गई है।

