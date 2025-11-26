मुजफ्फरनगर में शादी समारोह से लौट रहे युवकों की कार पेड़ से टकराई, 2 की मौत

संवाद सूत्र, जागरण मुजफ्फरनगर। बरला-बसेडा मार्ग पर तेज गति से आ रही कार चालक का संतुलन बिगड़ जाने पर अनियंत्रित होकर कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। जिससे कार सवार दो युवकों की मौत हो गई और चालक घायल हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार सवार भोपा में शादी समारोह से वापस हरिद्वार जा रहे थे। जिससे स्वजन में कोहराम मच गया है। उत्तराखंड के जिला हरिद्वार के थाना बहादराबाद के गांव दौलतपुर निवासी 30 वर्षीय वंश कश्यप पुत्र खड़क सिंह अपने गांव के साथी 28 वर्षीय राहुल कश्यप पुत्र रमेश व गौरव कश्यप पुत्र देवदास निवासी रामनगर कॉलोनी हरिद्वार के साथ क्विड कार से भोपा थाना क्षेत्र के गांव नन्हेडी में रिश्तेदार के यहां शादी में शामिल होने आए थे।

मंगलवार शाम छह बजे के लगभग कार से वापस हरिद्वार जा रहे थे। कार को गौरव कश्यप चला रहा था। जैसे ही ये लोग बरला बसेड़ा मार्ग पर स्थित केशव पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास पहुंचे तो तेज गति होने के कारण असंतुलित हुई कार सड़क किनारे पेड़ से कार टकरा गई। जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई और कार सवार तीनों लोग घायल हो गए।