Muzaffarnagar: नगर पालिका ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए उठाए कदम, अब एंटी स्मॉग टावर से साफ होगी शहर की हवा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नगर पालिका और क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मिलकर वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारी की है। पालिका लगभग एक करोड़ रुपये से शहर में तीन स्थानों पर एंटी स्मॉग टावर बनाएगी। जिनकी सहायता से वायु प्रदूषण की रोकथाम की जा सकेगी। वहीं, एंटी स्मॉग गन भी चलाई जाएगी। सोमवार को अधिशासी अधिकारी ने टीम के साथ विभिन्न चौराहों पर टावर लगाने की स्थिति जांची है। दीपावली के बाद वायु प्रदूषण के कारण जिले में हवा की सेहत बिगड़ रही है। निरंतर वायु गुणवत्ता सूचकांक में उतार-चढ़ाव बना है। औद्योगिक इकाइयों के अलावा पुराने वाहनों से निकल रहे धुएं के कारण शुद्ध हवा का संकट बना है।

इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए नगर पालिका को भी कार्रवाई के लिए चेताया गया। पालिकाध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने बताया कि शहर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पालिका तीन स्थानों पर एंटी स्मॉग टावर का निर्माण करेगी। टावर लगाकर पानी की बौछार होगी। जिससे प्रदूषण को समाप्त किया जा सकेगा। इसके लिए क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पालिका को विभिन्न चौक, चौराहों की सूची सौंपी है। इसको लेकर पालिका की ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह और सहायक अभियंता नेपाल सिंह, जितेंद्र कुमार ने शहर के अस्पताल तिराहा, नावल्टी चौक, महावीर चौक, मीनाक्षी चौक, वहलना, सुजडू का निरीक्षण किया।