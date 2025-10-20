Language
    Muzaffarnagar Accident: देहरादून रोड पर बस से गिरे युवक को डंपर ने कुचला, मौके पर ही मौत

    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 02:13 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में देहरादून रोड पर एक दर्दनाक हादसे में सुंदर सिंह नामक युवक की डंपर से कुचलकर मौत हो गई। बस में चढ़ते समय फिसलने से यह दुर्घटना हुई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने मुआवजे की मांग करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जाम को खुलवा दिया है। 

    संवाद सूत्र, सड़क दूधली (मुजफ्फरनगर)। देहरादून रोड पर बस से गिरे युवक को डंपर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों व भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर जाम लगा दिया। उच्चाधिकारियों सहित भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची।

    थाना जनकपुरी क्षेत्र के गांव छजपुरा निवासी सुंदर सिंह 27 पुत्र जय सिंह देहरादून में हेयर सैलून का काम करता था। सोमवार सुबह करीब छह बजे वह थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के राणा स्टील तिराहे पर देहरादून जाने के लिए बस में चढ़ने का प्रयास करने तो पैर फिसलने से वह बस से गिर पड़ा तभी सहारनपुर की तरफ से आ रहे खनन भरे डंपर ने उसको कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।

    चालक डंपर लेकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आस पास के लोग मौके पर पहुंच गए कुछ ही देर में स्वजन, ग्रामीण व भीम आर्मी कार्यकर्ता मौके पर जमा हो गए तथा दून हाइवे पर जाम लगा दिया। स्वजन का कहना था कि मृतक के चार बच्चे हैं उनको मुआवजा और इंसाफ मिलना चाहिए।

    जाम की सूचना पर एसडीएम सदर सुबोध कुमार, सीओ सदर प्रिया यादव, सीओ मुनीश ने स्वजन बात कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। करीब एक घंटे बाद जाम खुल सका। शव को पुलिस ने पहले ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मौके पर एसओ गागलहेडी प्रवेश शर्मा, एसओ फतेहपुर विनय शर्मा, थाना जनकपुरी, परविंदर पाल, थाना कुतुबशेर, महिला थाना भारी मय फोर्स मौके पर मौजूद रहे। एसओ प्रवेश शर्मा का कहना है कि डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।