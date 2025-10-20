Muzaffarnagar Accident: देहरादून रोड पर बस से गिरे युवक को डंपर ने कुचला, मौके पर ही मौत

संवाद सूत्र, सड़क दूधली (मुजफ्फरनगर)। देहरादून रोड पर बस से गिरे युवक को डंपर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों व भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर जाम लगा दिया। उच्चाधिकारियों सहित भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची।

थाना जनकपुरी क्षेत्र के गांव छजपुरा निवासी सुंदर सिंह 27 पुत्र जय सिंह देहरादून में हेयर सैलून का काम करता था। सोमवार सुबह करीब छह बजे वह थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के राणा स्टील तिराहे पर देहरादून जाने के लिए बस में चढ़ने का प्रयास करने तो पैर फिसलने से वह बस से गिर पड़ा तभी सहारनपुर की तरफ से आ रहे खनन भरे डंपर ने उसको कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।

चालक डंपर लेकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आस पास के लोग मौके पर पहुंच गए कुछ ही देर में स्वजन, ग्रामीण व भीम आर्मी कार्यकर्ता मौके पर जमा हो गए तथा दून हाइवे पर जाम लगा दिया। स्वजन का कहना था कि मृतक के चार बच्चे हैं उनको मुआवजा और इंसाफ मिलना चाहिए।