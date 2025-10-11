Language
    हिंदू युवती को शादी का झांसा देकर नोएडा से साथ भगा लाया युवक, मुकदमा दर्ज

    By Vashu Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 01:35 AM (IST)

    मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम युवक पर अलीगढ़ की हिंदू युवती को शादी का झांसा देकर साथ लाने का आरोप लगा है। युवती नोएडा में नौकरी करती है। युवती के पिता ने उसे रेलवे स्टेशन के पास से बरामद कर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। युवती का चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नोएडा में काम कर रहा मुस्लिम युवक अलीगढ़ में रहने वाली युवती को शादी का झांसा देकर साथ ले आया। युवती के पिता ने बेटी को रेलवे स्टेशन के पास से बरामद किया और थाना सिविल लाइंस पहुंचा। युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

    सिविल लाइंस थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार ने बताया कि जनपद अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र में रहने वाली 22 वर्षीय हिंदू युवती नोएडा के सेक्टर 18 में किसी कंपनी में नौकरी करती है, जबकि मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव हरसौली मुस्लिम युवक मोहम्मद भी नोएडा में ही नौकरी करता है। 2024 में दोनों की पहचान हुई और प्रेम प्रसंग हो गया।

    युवती के पिता ने आरोप लगाया कि मोहम्मद उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। शादी करने का झांसा देकर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले आया। दोनों को ढूंढते हुए जब वह मुजफ्फरनगर पहुंचे तो उन्होंने रेलवे रोड से बेटी को बरामद कर लिया, जबकि युवक फरार हो गया था।

    आरोपित मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया। साथ ही युवती का भी चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। युवक से पूछताछ की जा रही है। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।