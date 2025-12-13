Language
    फुरकान बना विशाल, अफसा बनी नेहा... यूपी में मुस्लिम परिवार के 6 लोगों ने अपनाया सनातन धर्म, बताई वजह

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:29 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम परिवार के छह सदस्यों ने सनातन धर्म अपनाया है। परिवार का कहना है कि उन्होंने स्वेच्छा से यह निर्णय लिया है और ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। मुस्लिम समुदाय से जुड़े छह लोगों ने मतांतरण कर सनातन धर्म अपना लिया। ये सभी एक ही परिवार के हैं।  बघरा स्थित स्वामी यशवीर योग साधना केंद्र पर स्वामी यशवीर ने छह लोगों को सनातन धर्म ग्रहण करवाया।

    इनमें फुरकान को विशाल, नगीना को प्रीति देवी, अफसा को कुमारी नेहा, अल्फीजा को कुमारी पूजा, अमन को आकाश कुमार और मंतसा को मनसा नाम दिया गया।

    नगीना से प्रीति देवी बनी महिला ने कहा कि उसने सनातन धर्म में बहन बेटियों को मिलने वाले सम्मान से प्रभावित होकर सनातन धर्म अपनाया है। जबकि एक व्यक्ति ने बताया कि मुसीबत के समय उसका साथ मुस्लिमों के बजाय हिंदुओं ने दिया था। उसे सनातन धर्म पसंद है, इसलिए वह हिंदू बने हैं।