लापता युवक की हत्या, कार शामली व शव सहारनपुर में मिला, 25 दिन पहले ही पत्नी ने दिया था बेटे को जन्म

संवाद सूत्र, जागरण, छपार (मुजफ्फरनगर)। गांव खुड्डा से 10 दिन पहले लापता हुए कार चालक सुहेब की हत्या कर दी गई। उसका शव शुक्रवार देर रात सहारनपुर जिले के बिहारीगढ़ थाने की मोहंड चौकी क्षेत्र में सड़ी-गली अवस्था में मिला। स्वजन ने पैर के अंगूठे पर चोट के निशान से उसकी पहचान की। स्वजन ने अज्ञात लोगों पर हत्या कर शव को जंगल में फेंकने का आरोप लगाया है। सुहेब की कार तीन दिन पहले शामली में जली हालत में मिली थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुकिंग में चलाता था कार छपार थाना क्षेत्र के गांव खुड्डा निवासी 22 वर्षीय सुहेब पुत्र शराफत अपनी वरना कार को बुकिंग में चलाता था। गत सात अक्टूबर को शाम सात बजे वह कार को बुकिंग पर ले जाने के लिए कहकर घर से निकला था। इसके बाद वापस नहीं आया।

छपार थाने में दर्ज कराई गुमशुदगी स्वजन ने गत 10 अक्टूबर को छपार थाने में उसकी शुदगी दर्ज कराई। तभी से पुलिस उसको तलाश करने में लगी थी। तीन दिन पूर्व उसकी कार शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र से जली अवस्था में मिली थी। तभी से आशंका बन गई थी कि सुहेब के साथ कोई घटना हुई है।

मोबाइल की अंतिम लोकेशन सहारनपुर जिले में मिली वहीं, सुहेब के मोबाइल फोन की अंतिम लोकेशन सहारनपुर जनपद के बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में मिल रही थी। शुक्रवार देर रात में सहारनपुर जनपद के बिहारीगढ़ थाना की मोहंड पुलिस चौकी क्षेत्र में खेत में पुलिस को एक युवक का शव मिला।

सात अक्टूबर को हत्या की आशंका छपार थाना प्रभारी मोहित सहरावत और सुहेब के स्वजन मौके पर पहुंचे। आशंका है कि गत सात अक्टूबर को ही उसकी हत्या कर दी गई। उसकी कार को झिंझाना क्षेत्र में जलाया गया और शव को यहां फेंका गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया।

शनिवार शाम छह बजे पोस्टमार्टम के बाद सुहेब का शव गांव खुड्डा लाने पर सिपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। वहीं, छपार थाना प्रभारी ने बताया कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए सुहेब की मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।

सुहेब की गुमशुदगी को हत्या के मुकदमे में तरमीम किया जा रहा है। उसका मोबाइल अभी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस टीम जांच करने में लगी है, जल्द ही घटना का राजफाश किया जाएगा।

एक वर्ष पहले हुआ था निकाह