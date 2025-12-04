एमडीए के नाम पर देता था धमकी, अवैध वसूली के मामले भी सामने आए... यूं फंसा पुलिस के जाल में

संवाद सहयोगी, जागरण, खतौली (मुजफ्फरनगर)। थाना पुलिस ने बुधवार को मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण (एमडीए) के नाम पर कस्बे के व्यापारियों, नागरिकों, प्रापर्टी डीलरों को डरा-धमकाकर अवैध वसूली करने के मामले में आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित दिल्ली-देहरादून हाईवे स्थित ढाबे के पास से पकड़ा गया। नागरिकों ने उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव किया था। पुलिस ने पांच दिन का समय मांगा था। इससे पहले ही वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया।

इंस्पेक्टर दिनेशचंद्र बघेल ने बताया कि मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता राजीव कोहली ने थाने में मुहल्ला मिट्ठूलाल निवासी विनय जैन उर्फ किक्की पुत्र विनोद जैन पर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि आरोपित एमडीए के नाम पर लोगों को परेशान करता हैं। व्यापारियों, प्रापर्टी डीलरों व नागरिकों की निर्माण संबंधित शिकायत कर अवैध उगाही करता है। पीड़ित व्यापारियों व अन्य लोगों ने पुलिस को अवैध वसूली के साक्ष्य के साथ-साथ शपथ पत्र दिए थे।

आरोपित की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम लगाया गया था। उसके नंबरों की आइडी की जांच कराई गई व मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगवाया गया। बुधवार को उसकी लोकेशन दिल्ली-देहरादून हाईवे स्थित गुलशन ढाबे के पास मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित विनय जैन उर्फ किक्की जैन को दबोच लिया। आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया,जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तारी की मांग लेकर किया था घेराव

शनिवार को कस्बे के व्यापारियों, स्कूल संचालक, प्रापर्टी डीलर व अन्य लोगों ने अवैध वसूली के आरोपित विनय जैन की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया था। अवैध वसूली के मामले में उनके परिवार के साथ-साथ संलिप्त लोगों पर भी कार्रवाई और अवैध वसूली से अर्जित उसकी संपत्ति की जांच कर जब्त किए जाने की मांग की गई थी। पुलिस ने आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पांच दिन का समय मांगा था।