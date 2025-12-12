मुजफ्फरनगर में पुलिस वाले की गर्दन काटने की बात कहने पर मौलाना गिरफ्तार, मस्जिद से जुड़ा था मामला
मस्जिद से लाउडस्पीकर हटवाने के मामले में पुलिसकर्मियों पर मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मौलाना इरफान ने बयान में धमकी भरे शब्द कहे, जिसक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ मारपीट और उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए मौलाना इरफान ने गर्दन काटने की बात तक कह दी। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। पुलिस ने आरोपित मौलाना को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।
सिविल लाइंस थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को महमूदनगर से मौलाना इरफान को गिरफ्तार किया गया है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में वह पुलिसकर्मियों के खिलाफ बयान दे रहा था। इस दौरान इरफान के आसपास खड़े लोग कह रहे हैं कि आप घबराओ नहीं। हम सब आपके साथ हैं।
लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दिखाने को कहा
यह वीडियो लगभग दो मिनट का है। उसमें इरफान बता रहा है कि नौ दिसंबर को मस्जिद से अजान दिए जाने के बाद कुछ पुलिसकर्मी आए थे। उससे लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दिखाने को कहा। अनुमति दिखा दी।
उसके बाद भी पुलिसकर्मियों ने उसे पीटा और बदसलूकी की। सीओ सिटी एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा का कहना है कि आरोपित इरफान द्वारा पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी दिए जाने का वीडियो प्रसारित हुआ। उसका संज्ञान लेकर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया है।
