मुजफ्फरनगर में पुलिस वाले की गर्दन काटने की बात कहने पर मौलाना गिरफ्तार, मस्जिद से जुड़ा था मामला

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ मारपीट और उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए मौलाना इरफान ने गर्दन काटने की बात तक कह दी। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। पुलिस ने आरोपित मौलाना को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

सिविल लाइंस थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को महमूदनगर से मौलाना इरफान को गिरफ्तार किया गया है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में वह पुलिसकर्मियों के खिलाफ बयान दे रहा था। इस दौरान इरफान के आसपास खड़े लोग कह रहे हैं कि आप घबराओ नहीं। हम सब आपके साथ हैं।