    स्टील प्लांट के फ्यूल टैंक में लगी आग, पांच हजार लीटर तेल जलकर हुआ नष्ट...मची अफरातफरी और हुआ यह सब

    By Vashu Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 05:51 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में टिहरी स्टील प्लांट के फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई, जिससे लगभग पांच हजार लीटर तेल जल गया। दमकल की तीन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है, और इस घटना में लगभग पांच लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

    मुजफ्फरनगर के टिहरी स्टील में लगी आग। सौ. दमकल विभाग

    संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मेरठ रोड स्थित टिहरी स्टील प्लांट के फ्यूल टैंक में शनिवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई, जिससे लगभग पांच हजार लीटर तेल जलकर नष्ट हो गया। मौके पर अफरातफरी मच गई। फैक्ट्री परिसर में मौजूद कर्मचारियों ने धुआं उठता देखा तो शोर मचाया और प्लांट प्रबंधन को सूचना दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने लगभग तीन घंटे की मशक्कत में आग पर काबू पा लिया।

    मेरठ रोड स्थित टिहरी आयरन एंड स्टील कास्टिंग लिमिटेड में शनिवार को देर रात लगभग साढ़े 11 बजे फ्यूल टैंक में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि चारों तरफ धुएं का गुब्बार फैल गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनुराग कुमार ने बताया कि फैक्ट्री में आग की सूचना मिलते ही दमकलकर्मियों के साथ तुरंत तीन बड़ी गाड़ियों को भेजा गया। वे खुद भी मौके पर गए। सबसे पहले आग को फैलने से रोकने का प्रयास किया गया। इसके बाद लगभग तीन घंटे में आग पर काबू पा लिया गया था। अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है।

    प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण फ्यूल टैंक के बगल में पैनल में शार्ट सर्किट होने से माना जा रहा है। हालांकि इसकी अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, जांच में यह साफ हो पाएगा। उधर, फैक्ट्री मालिक सतीश टिहरी ने बताया कि आग लगने के कारणों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आग में लगभग पांच हजार लीटर तेल जलकर नष्ट हो गया है। इसके अलावा शेड व अन्य सामान भी जलकर राख हो गए। कुल मिलाकर लगभग पांच लाख रुपये का नुकसान हुआ है।