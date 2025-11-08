Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मस्जिदों में बज रहे तेज ध्वनि विस्तारक यंत्र...पुलिस एक्शन मोड पर, यह की कार्रवाई

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 03:46 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पुलिस मस्जिदों में तेज आवाज में बज रहे लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और अदालत के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। कई मस्जिदों ने स्वयं ही लाउडस्पीकर हटा दिए हैं, जबकि कुछ स्थानों पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया है। इस कार्रवाई से लाउडस्पीकरों के उपयोग में कमी आई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    धार्मिक स्थलों पर मानक से अधिक ध्वनि में बज रहे लाउडस्पीकरों के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। जागरण

    जागरण, संवाददाता, मुजफ्फरनगर। धार्मिक स्थलों पर मानक से अधिक ध्वनि में बज रहे लाउडस्पीकरों के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। क्षेत्र की विभिन्न मस्जिदों से कुल नौ लाउडस्पीकर उतरवाए और संबंधित जिम्मेदारों को दोबारा तेज आवाज में न बजाने की चेतावनी दी।
    धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत शनिवार को थाना सिविल लाइंस पुलिस ने कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा के के आदेश पर सिविल लाइंस थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार ने निरीक्षण के दौरान निधि कालोनी स्थित नमरा मस्जिद से दो, महमूदनगर में स्थित एक मीनार मस्जिद से एक, आर्य समाज रोड स्थित अजमत मस्जिद से एक, केवलपुरी स्थित ताज मस्जिद से एक, मल्हुपुरा स्थित इस्लामिया अरबिया मदरसा से एक, माडल टाउन स्थित बदर मस्जिद से दो और घास मंडी स्थित इमली वाली मस्जिद से एक लाउडस्पीकर उतरवाया गया। कार्रवाई में उपनिरीक्षक रेशमपाल, उपनिरीक्षक विनोद कुमार, उधम सिंह और प्रशांत कुमार गिरी अपनी टीमों के साथ शामिल रहे।
    एसएसपी का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने धर्म गुरुओं से भी अपील की है कि धार्मिक स्थलों पर मानक से अधिक ध्वनि वाले लाउडस्पीकर न लगाया जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।





    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें