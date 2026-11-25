जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। गुलदार जंगल का फुर्तीला एवं चालाक शिकारी है। यह रात में चलने का शौकीन है, जो 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। भूख लगने पर कुत्तों पर भी हमला कर उसे मारकर खा लेता है। भुवापुर गांव खादर के खोला क्षेत्र में आता है। यह वन्य जीव अभयारण्य के नजदीक है। इसके चलते गुलदार समेत वन्य जीव इन क्षेत्रों में विचरण करते हैं। वहीं, शिकारियों द्वारा खटका लगाने के मामले में वन विभाग की निरागनी की पोल खुल गई।

वन रेंजर रविकांत चौधरी ने बताया कि गुलदार फुर्तीला और चालाक शिकारी माना जाता है। उसकी विशेषता शिकार करने का अनोखा तरीका है। वह शिकार का पीछा करने के बजाय अधिकतर घात लगाकर हमला करता है। पेड़ों पर चढ़ने, ऊंची छलांग लगाने और चुपचाप दबे पांव चलने में यह माहिर होता है। गुलदार कुछ ही सेकेंड में अपने शिकार को दबोच सकता है। उसकी नजर और सुनने की क्षमता भी काफी तेज होती है। वहीं रात में शिकार करने के अलावा चलने का शौकीन है।

भुवापुर के जंगल में फंसा गुलदार किसी शिकार का पीछा करते हुए आया होगा। गन्ने की फसल काफी बड़ी है, जिनके अंदर छिपने से लेकर शिकार को खाने का सुरक्षित स्थान रहता है। मौसम सर्द होने के कारण छोटे वन्य जीव भी गन्ने की फसल में अपना ठिकाना बना लेते हैं, जिनका गुलदार आसानी से शिकार कर लेता है।

इन जानवरों को बनाता है निवाला गुलदार के भोजन में हिरण, चीतल, जंगली सूअर, लंगूर, खरगोश, चूहों समेत छोटे वन्य जीव शामिल हैं। जंगल के आसपास आबादी होने पर वह कुत्ते, बकरी, भेड़ और छोटे पशुओं पर भी झपट्टा मारकर दबोच लेता है।

गुलदार की गतिविधियां सूर्यास्त के बाद से लेकर सूर्योदय तक रहती हैं। शाम करीब छह बजे से रात और तड़के सुबह चार से सात बजे के बीच उसकी सक्रियता अधिक देखी गई है। दिन में वह झाड़ियों, पेड़ों, चट्टानों और घनी वनस्पति में आराम करता है।