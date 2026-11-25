जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। शाहपुर क्षेत्र के गांव कमालपुर में सड़क निर्माण में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। पीडब्ल्यूडी की ओर से बनाई गई सड़क अगले दिन ही अंगुली से उखड़ती चली गई। ग्रामीणों ने रालोद विधानमंडल दल के नेता (बुढ़ाना विधायक) राजपाल सिंह बालियान को मौके पर बुलाकर सड़क की गुणवत्ता दिखाई। विधायक ने फोन पर एक्सईएन को फटकार लगाई और प्रमुख सचिव से शिकायत की।

कमलापुर में कैलाश सिंह के बाग से गांव तक सड़क टूटी हुई थी। नौ माह पूर्व विधायक राजपाल सिंह बालियान ने शासन को इसका प्रस्ताव भेजा था। शासन से पीडब्ल्यूडी को सड़क निर्माण की स्वीकृति हुई थी। आठ माह पूर्व इसका टेंडर जारी हुई। इसके बाद सड़क को उखाड़ दिया गया। इस पर रोड़ी और डस्ट डाला गया। सात माह तक ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ी। नवंबर माह के प्रथम सप्ताह तक सड़क बननी थी।

ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए जल्द निर्माण की मांग की। जिसके चलते एक किमी लंबी सड़क पर 23 नवंबर को ठेकेदार ने तारकोल डालकर निर्माण कार्य किया। शाम के समय जब ग्रामीण खेतों पर गए तो सड़क की गुणवत्ता देख स्थानीय विधायक को फोन कर मंगलवार को आने को कहा। मंगलवार को विधायक गांव पहुंचे और सड़क की गुणवत्ता परखी।

राजपाल सिंह बालियान ने बताया कि सड़क इतनी घटिया बनाई है कि अंगुली और जूते की नोक से उखड़ती चली गई। सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई है। सड़क निर्माण के दौरान मिट्टी भी नहीं हटाई गई। एक्सईएन से सख्त नाराजगी जताई है। इसमें अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत है। प्रमुख सचिव से दूरभाष पर शिकायत की है।