जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। शहर समेत सीमा विस्तारित क्षेत्रों में विकास के कार्यों की रफ्तार मंडलायुक्त की मुहर लगने के बाद बढ़ेगी। पालिका ने छह नवंबर को हुई बोर्ड बैठक की प्रोसेडिंग मंडलायुक्त को भेजने की तैयारी की है। वहां से मुहर लगने के बाद पालिका लगभग 70 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को करा सकेगी। इनमें निर्माण समेत लाइटों की खरीद शामिल है। हालांकि पिछली बोर्ड बैठक के प्रस्तावों के कार्य की निविदा छोड़ी जा चुकी है।

नगर पालिका ने छह नवंबर को बोर्ड बैठक में 70 करोड़ रुपये के 350 से अधिक विकास व निर्माण कार्य पारित किए थे। यह कार्य मंडलायुक्त की मुहर लगने के बाद आरंभ हो सकेंगे। इसके लिए पालिका ने प्रोसेडिंग फाइल मंडलायुक्त कार्यालय भेजने की तैयारी की है।

नोटिंग के बाद आगे बढ़ी फाइल अधिशासी अधिकारी पवन कुमार ने एक-एक प्रस्ताव पर नोटिंग करने के बाद फाइल को आगे बढ़ाया है। निर्माण कार्यों के साथ वहलना चौक, रेलवे रोड तिराहा का नामकरण मुख्य मुद्दा है। इसकी हरी झंडी मिलने के बाद पालिका अगला कदम उठाएगी।

पालिका प्रशासन का प्रयास है कि दिसंबर माह में सभी निर्माण कार्य आरंभ कराए जा सकें। इसके लिए पालिकाध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने भी अधिकारियों को तत्काल सभी कार्यों की निविदा छोड़ने की तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त के यहां से प्रोसेडिंग पास होकर आते ही तुरंत निविदा छोड़ी जाएंगी।