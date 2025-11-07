हमारी मांगें पूरी करो..वरना होगा एसआइआर और मतदान का बहिष्कार
खतौली के आवास-विकास कॉलोनी के निवासियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर कॉलोनी में विकास कार्यों की कमी की शिकायत की। उन्होंने सड़क, सीवर, पार्क और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी पर चिंता जताई। निवासियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही विकास कार्य नहीं कराए गए तो वे एसआईआर और आगामी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। एसडीएम ने मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया।
संवाद सहयोगी, जागरण, खतौली (मुजफ्फरनगर)। आवास-विकास कालोनी के लोगों ने कालोनी की अनदेखी से विकास कार्यों प्रभावित होने से क्षुब्ध होकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि कालोनी में आवास तो लेकिन विकास नहीं हैं। जल्द विकास कार्य नहीं कराए जाने पर एसआइआर और आगामी चुनावों में मतदान के बहिष्कार की चेतावनी दी गई।
खतौली कस्बे में लगभग साढ़े तीन दशक पूर्व स्थापित की गई आवास-विकास कालोनी में मूलभूत सुविधा के नाम पर दिखावा साबित हो रहा है। यहां करीब 400 सौ से अधिक मकान बने हुए है। कालोनी में सड़क से लेकर सीवर, पार्क, जल निकासी, सफाई की व्यवस्था अधूरी है। वहीं, एक भी नाला-नाली दुरुस्त नहीं है। यह सभी चौक पड़े हैं। आवास-विकास परिषद ने कई पार्क बनाए। देखरेख के अभाव में यह बदहाल पड़े है।
पानी की टंकी से जलापूर्ति की व्यवस्था भी सहीं नहीं है। शुक्रवार को श्री अशोक विहार विकास समिति अध्यक्ष सुधीश पुंडीर के नेतृत्व में सतेंद्र कुमार, चंद्रकांत सहगल, रााहुल, शैलेंद्र, सुखबीर सिंह, नकुलदत्त शर्मा, राजकुमार, छोटू, शुभम, ओमकार तहसील पहुंचे। यहां एसडीएम निकिता शर्मा को दिए ज्ञापन में बताया कि आवास-विकास कालोनी को लगभग तीन साल पूर्व नगर पालिका परिषद की सीमा में शामिल किया गया था।
नगर पालिका के चुनाव में वार्ड-3 के वोटर बनकर मतदान किया। नगर पालिका ने कालोनी में किसी तरह का विकास नहीं कराया है। पालिका अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन को कालोनी को हस्तांतरित के लिए कई पत्र लिखे गए,लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विकास कार्य प्रभावित होने से लोगों परेशान है। कहा कि कालोनी को जल्द हस्तांतरित कर विकास कार्य नहीं कराए गए तो मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण और आगामी चुनावों में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। एसडीएम ने जल्द नगर पालिका, आवास-विकास परिषद अधिकारियों और कालोनी के लोगों के साथ संयुक्त वार्ता करवाकर समस्या का हल करवाने का आश्वासन दिया। इस पर कालोनी के लोग चले गए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।