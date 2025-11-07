हमारी मांगें पूरी करो..वरना होगा एसआइआर और मतदान का बहिष्कार

संवाद सहयोगी, जागरण, खतौली (मुजफ्फरनगर)। आवास-विकास कालोनी के लोगों ने कालोनी की अनदेखी से विकास कार्यों प्रभावित होने से क्षुब्ध होकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि कालोनी में आवास तो लेकिन विकास नहीं हैं। जल्द विकास कार्य नहीं कराए जाने पर एसआइआर और आगामी चुनावों में मतदान के बहिष्कार की चेतावनी दी गई।

खतौली कस्बे में लगभग साढ़े तीन दशक पूर्व स्थापित की गई आवास-विकास कालोनी में मूलभूत सुविधा के नाम पर दिखावा साबित हो रहा है। यहां करीब 400 सौ से अधिक मकान बने हुए है। कालोनी में सड़क से लेकर सीवर, पार्क, जल निकासी, सफाई की व्यवस्था अधूरी है। वहीं, एक भी नाला-नाली दुरुस्त नहीं है। यह सभी चौक पड़े हैं। आवास-विकास परिषद ने कई पार्क बनाए। देखरेख के अभाव में यह बदहाल पड़े है।

पानी की टंकी से जलापूर्ति की व्यवस्था भी सहीं नहीं है। शुक्रवार को श्री अशोक विहार विकास समिति अध्यक्ष सुधीश पुंडीर के नेतृत्व में सतेंद्र कुमार, चंद्रकांत सहगल, रााहुल, शैलेंद्र, सुखबीर सिंह, नकुलदत्त शर्मा, राजकुमार, छोटू, शुभम, ओमकार तहसील पहुंचे। यहां एसडीएम निकिता शर्मा को दिए ज्ञापन में बताया कि आवास-विकास कालोनी को लगभग तीन साल पूर्व नगर पालिका परिषद की सीमा में शामिल किया गया था।