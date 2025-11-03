शुकतीर्थ में आकर ऐसा लगा, जैसे मां गंगा अपने बालक को सुन रही है...यह कहा सुरीला जादू बिखेरते इस पदमश्री फनकार ने

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। भागवत भूमि शुकतीर्थ में बहती बाण गंगा, एक छोर पर सजे मंच से अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरते पदमश्री कैलाश खेर और दूसरे छोर पर बैठे श्रद्धालु व श्रोतागण। भव्यता ऐसी कि लेजर लाइटों की किरणें गंगा के जल में तैरती नजर आ रही हैं, जो भी इस पल का साक्षी बना गदगद हो गया, क्योंकि पहली बार ऐसा दिव्य, भव्य नजारा शुकतीर्थ में देखने को मिला।

शुकतीर्थ में कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के अवसर पर पांच दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में भागवत महोत्सव व मोक्ष कुंभ के तहत रविवार की रात सांस्कृतिक संध्या हुई। उसमें प्रख्यात गायक पद्मश्री कैलाश खेर रात लगभग साढ़े सात बजे पहुंचे। उन्होंने भजन व गीत सुनाने का आरंभ नी मैं जाना री जोगी रे नाल सुनाकर की। उसके बाद तौबा-तौबा तेरी सूरत, कैसे बताएं क्यूं तुझको चाहे तू जाने ना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, रंग दीनी रंग दीनी सुनाया।

इसके बाद जैसे ही कैलाश खेर ने सुनाया कि उतरे मुझ में आदियोगी और बाहुबली फिल्म का गीत कौन है वो कौन है, जय-जयकारा जय-जयकारा स्वामी देना साथ हमारा सुनाया तो दर्शकों के बीच से हर-हर महादेव और जय गंगे मैया का उद्घोष होने लगा। इसके बाद भी ऐरी सखी मंगल गाओ रे आज मेरे पिया घर आए है समेत कई प्रसिद्ध गीत सुनाए और खूब वाहवाही बटौरी।