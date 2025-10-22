सऊदी में लगवा दू्ंगा नौकरी... ये कहकर ही ले लिए 1.95 लाख, वीजा-टिकट मिला तो सामने आई ये सच्चाई

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। सऊदी अरब में नौकरी का झांसा देकर दो युवकों ने ग्रामीण से 1.95 लाख रुपये की ठगी कर ली। इतना ही नहीं आरोपितों ने पीड़ित को नकली वीजा और टिकट भी बनवाकर दिया। फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचा तो धाेखाधड़ी का पता चला। पीड़ित की तहरीर पर आरोपितों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस दोनों आरोपितों की उनके मोबाइल नंबर के आधार पर लोकेशन समेत सर्विलांस की सहायता से तलाश कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नई मंडी की सुभाषनगर कालोनी नसीरपुर निवासी मोहम्मद मोबीन मजदूरी करता है। दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि उसकी मुलाकात नसीम पुत्र आरिफ निवासी गांव बागोवाली से हुई थी। आरोपित ने मोबीन को सऊदी अरब में 1600 रियाल (भारतीय मुद्रा लगभग 35 हजार रुपये) प्रतिमाह की नौकरी लगवाने का झांसा दिया।

इसके लिए 1.55 लाख रुपये का खर्चा बताया। इस पर पीड़ित ने अपनी पत्नी के जेवरात गिरवी रखकर नसीम को पहले 40 हजार रुपये दिए। इसके बाद उसका मेडिकल कराया गया, जिसमें फेल होने पर 40 हजार और लिए गए। इसके बाद आरोपित ने अपने साथी शावेज निवासी गांव सिसौना, थाना छपार के साथ मिलकर 40 हजार रुपये और उससे लिए थे।