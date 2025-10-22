सऊदी में लगवा दू्ंगा नौकरी... ये कहकर ही ले लिए 1.95 लाख, वीजा-टिकट मिला तो सामने आई ये सच्चाई
मुजफ्फरनगर में नसीम और शावेज नामक दो व्यक्तियों ने मोहम्मद मोबीन नामक एक व्यक्ति को सऊदी अरब में नौकरी दिलाने का वादा करके 1.95 लाख रुपये की ठगी की। उन्होंने मोबीन को नकली वीजा और टिकट भी दिए। जब मोबीन दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा, तो उसे पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। सऊदी अरब में नौकरी का झांसा देकर दो युवकों ने ग्रामीण से 1.95 लाख रुपये की ठगी कर ली। इतना ही नहीं आरोपितों ने पीड़ित को नकली वीजा और टिकट भी बनवाकर दिया। फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचा तो धाेखाधड़ी का पता चला। पीड़ित की तहरीर पर आरोपितों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस दोनों आरोपितों की उनके मोबाइल नंबर के आधार पर लोकेशन समेत सर्विलांस की सहायता से तलाश कर रही है।
नई मंडी की सुभाषनगर कालोनी नसीरपुर निवासी मोहम्मद मोबीन मजदूरी करता है। दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि उसकी मुलाकात नसीम पुत्र आरिफ निवासी गांव बागोवाली से हुई थी। आरोपित ने मोबीन को सऊदी अरब में 1600 रियाल (भारतीय मुद्रा लगभग 35 हजार रुपये) प्रतिमाह की नौकरी लगवाने का झांसा दिया।
इसके लिए 1.55 लाख रुपये का खर्चा बताया। इस पर पीड़ित ने अपनी पत्नी के जेवरात गिरवी रखकर नसीम को पहले 40 हजार रुपये दिए। इसके बाद उसका मेडिकल कराया गया, जिसमें फेल होने पर 40 हजार और लिए गए। इसके बाद आरोपित ने अपने साथी शावेज निवासी गांव सिसौना, थाना छपार के साथ मिलकर 40 हजार रुपये और उससे लिए थे।
वहीं कागजात, टिकट एवं वीजा के नाम पर भी उससे रकम ली गई। आरोप है कि दोनों आरोपितों ने उससे 1.95 लाख रुपये लेकर नकली टिकट और वीजा थमा दिया। पीड़ित सऊदी अरब जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा तो जांच में उसका वीजा व टिकट फर्जी निकला है। इसका विरोध करने पर दोनों आरोपित धमकी दे रहे हैं। आरोपित नसीम ने पीड़ित का पासपोर्ट भी कब्जा रखा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश में दबिश दी है। दोनों की मोबाइल नंबर एवं सर्विलांस की सहायता से तलाश की जा रही है।
