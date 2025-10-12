अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह की पुलिस से मुठभेड़, दो बदमाश दबोचे...बदमाशों से बरामद हुआ यह सामान
Muzaffarnagar News: नई मंडी कोतवाली पुलिस ने शनिवार देररात मुठभेड़ में अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कार्रवाई के दौरान एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे को कांबिंग के दौरान पकड़ लिया गया। इनके कब्जे से चोरी की फर्जी नम्बर प्लेट लगी स्विफ्ट कार, एसीएम, नम्बर प्लेट, लाक डिकोडर, तमंचे व मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली पुलिस ने शनिवार देररात मुठभेड़ में अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस दौरान एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे को कांबिंग के दौरान पकड़ लिया गया। इनके कब्जे से चोरी की फर्जी नम्बर प्लेट लगी स्विफ्ट कार, एसीएम, नम्बर प्लेट, लाक डिकोडर, तमंचे व मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
सीओ मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि शनिवार रात नई मंडी कोतवाली पुलिस टीम दिल्ली–दून हाइवे स्थित भोपा बाईपास के पास बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बागोंवाली की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक कार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने बैरियर तोड़ते हुए कार मोड़ ली और भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो कार संगम होटल की तरफ जाते हुए बिलासपुर गांव की ओर भागने लगे, आगे जाकर उनकी कार सड़क किनारे गड्ढे में फंस गई। कार सवार दोनों व्यक्ति उतरकर जंगल की ओर भागते हुए पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे।
पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश शहजाद पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम महलकी व हाल पता जैन नगर, खतौली के पैर में गोली लगी। दूसरे बदमाश शादाब पुत्र दिलशाद को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह लाक डिकोडर की सहायता से कारों के लाक तोड़कर गाड़ियां चोरी करते थे। चोरी की कारों को दिल्ली बार्डर या अन्य राज्यों में बेच देते थे। बरामद कार भी दिल्ली सीमा क्षेत्र से चोरी की गई थी। दोनों आरोपित शहजाद और शादाब पूर्व में भी कई संगीन अपराधों में जेल जा चुके हैं। इन पर हत्या के प्रयास, वाहन चोरी, जालसाजी, आर्म्स एक्ट और गैंग्स्टर एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।
यह दोनों थाना सिविल लाइंस से भी वांछित हैं और कई बार जेल जा चुके हैं। इनके अन्य साथियों की तलाश जारी है। मुठभेड़ के दौरान नई मंडी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार शर्मा, उप निरीक्षक संदीप सिंह, दिनेश कौशिक, रूपेश कुमार, हेड कांस्टेबल धीरेन्द्र, कांस्टेबल हिमांशु, विकास कुमार और सुमित कुमार मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।