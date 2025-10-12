अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह की पुलिस से मुठभेड़, दो बदमाश दबोचे...बदमाशों से बरामद हुआ यह सामान

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली पुलिस ने शनिवार देररात मुठभेड़ में अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस दौरान एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे को कांबिंग के दौरान पकड़ लिया गया। इनके कब्जे से चोरी की फर्जी नम्बर प्लेट लगी स्विफ्ट कार, एसीएम, नम्बर प्लेट, लाक डिकोडर, तमंचे व मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

सीओ मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि शनिवार रात नई मंडी कोतवाली पुलिस टीम दिल्ली–दून हाइवे स्थित भोपा बाईपास के पास बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बागोंवाली की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक कार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने बैरियर तोड़ते हुए कार मोड़ ली और भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो कार संगम होटल की तरफ जाते हुए बिलासपुर गांव की ओर भागने लगे, आगे जाकर उनकी कार सड़क किनारे गड्ढे में फंस गई। कार सवार दोनों व्यक्ति उतरकर जंगल की ओर भागते हुए पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे।