अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अनु सैन बनीं उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर, जिले का नाम किया रोशन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। शाहपुर क्षेत्र के गांव काकड़ा निवासी डाॅ. नीरज कुमार की पुत्री अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अनु सैन को उत्तरप्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर बनाया गया।

गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित कामनवेल्थ कबड्डी चैम्पियनशिप में भारतीय महिला कबड्डी टीम के स्वर्ण पदक जीता था। इस टीम में अनु शामिल रहीं। इन्हें गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे. रविंद्र गौड़ ने कंधे पर तीन स्टार लगाकर इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत किया। अनु की इस उपलब्धि से जिले का नाम रोशन हो गया।