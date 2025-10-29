Language
    आयकर विभाग की टीम ने किया मंसूरपुर चीनी मिल में सर्वे...आय-व्यय रिकार्ड खंगाला, टीम ने शाम तक जमाए रखा डेरा

    By Dilshad Ali Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:49 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में स्थित शुगर मिल में आयकर विभाग ने सर्वे किया। टीम ने मिल के रिकॉर्ड को बारीकी से जांचा। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर की गई। आयकर विभाग के अधिकारियों ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मिल के उपाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह के अनुसार मिल प्रबंधन साफ-सुथरा व्यवसाय करता है।

    मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर स्थित शुगर मिल में सर्वे के लिए पहुंचे आयकर विभाग के अधिकारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। धामपुर बायो आर्गेनिक लिमिटेड की यूनिट मंसूरपुर चीनी मिल में आयकर विभाग की टीम सर्वे को पहुंची। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के साथ 15 से अधिक अधिकारियों की टीम ने डेरा डालकर जांच अभियान शुरू किया। टीम ने मिल के प्रशासनिक एवं लेखा विभाग के विभिन्न आय-व्यय के रिकार्ड को कब्जे में लेकर जांच की। शुगर मिल के उपाध्यक्ष सहित विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों से पूछताछ की गई। यहां पर वित्तीय अनियमितता और टैक्स चोरी को लेकर टीम जांच करने पहुंची है। आयकर विभाग के सर्वे से शुगर परिसर समेत कालोनी में अफरातफरी मची रही।

    बुधवार सुबह लगभग छह बजे दिल्ली से सात गाड़ियों में सवार होकर आयकर विभाग की 15 से अधिक अधिकारियों की टीम मंसूरपुर शुगर मिल पहुंची। टीम ने प्रशासनिक भवन की घेराबंदी कर दी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के जवानों को प्रशासनिक भवन के साथ परिसर और मुख्यद्वार पर तैनात रखा गया। जांच के दौरान प्रशासनिक भवन पर ड्यूटी के लिए आने वाले कर्मचारियों, सामान्य लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया। इस दौरान शुगर मिल के उपाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह, कारखाना प्रबंधक विश्वस्मान त्रिपाठी समेत लेखा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों से पूछताछ की। बताया कि लेखा विभाग से सभी आय-व्यय के रिकार्ड को खंगाला गया है। विभिन्न फाइलों को टीम ने कब्जे में लेकर छानबीन की है।

    आयकर विभाग की टीम एक शिकायत के आधार पर मिल के विरुद्ध इनपुट जुटाकर जांच करने पहुंची है। बुधवार शाम तक टीम ने डेरा जमा रखा था और दस्तावेजों की छानबीन में लगी रही। वहीं, मिल के प्रशासनिक भवन पर अपने काम-काज के लिए आए लोगों को सीआइएसएफ के जवानों ने लौटा दिया। टीम की कार्रवाई के लगभग पांच घंटे बाद मिल के उपाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह बाहर आए। पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की टीम कुछ इनपुट मिलना बता रही है।

    मिल प्रबंधन साफ-सुथरा व्यवसाय करता है। टीम के अधिकारियों ने पूछताछ की है। छानबीन में टीम को कुछ नहीं मिला है। सर्वे में पूरा सहयोग किया जा रहा है। उधर, टीम देर शाम तक मिल में मौजूद थी।
    चार बजे शुरू हुई मिल में गन्ना तौल : आयकर विभाग की टीम ने कड़ी सुरक्षा में छानबीन शुरू की है। बताया कि कार्रवाई के दौरान सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के मोबाइल को स्विच आफ करा दिया। इसके साथ ही लेखा विभाग में लगे कंप्यूटर से लेकर फाइलों को अपने कब्जे में ले लिया। कंप्यूटर समेत तौल सिस्टम प्रभावित होने पर मिल में पेराई सत्र रुक गया। मंगलवार को पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया था। बुधवार प्रात: ट्रैक्टर-ट्रालियों, बोगियों में गन्ना लेकर किसान पहुंचे, लेकिन तौल नहीं हो सकी। दोपहर लगभग तीन बजे मिल अधिकारियों ने गन्ना यार्ड में पहुंचकर गन्ना तौल आरंभ कराई।