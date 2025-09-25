यूपी में दुकान के अंदर चल रहा था ये धंधा, टीम अचानक से पहुंची तो फूल गए हाथ-पांव

त्योहारी सीजन में मुजफ्फरनगर के खालापार में अवैध गैस सिलेंडर बिक्री का मामला सामने आया है। नगरीय आपूर्ति निरीक्षक ने एक दुकान पर छापा मारकर 40 सिलेंडर जब्त किए। कादिर नामक दुकानदार बिना लाइसेंस के गैस एजेंसी चला रहा था। जिला पूर्ति अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं और राशन डीलर को भी नोटिस जारी किया गया है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। त्योहारी सीजन में शहर समेत देहात में मूलभूत सुविधा की मांग बढ़ती है। इनमें गैस सिलेंडर भी मुख्य सुविधा है। नगरीय आपूर्ति निरीक्षक ने खालापार के रहमतनगर में अवैध रूप से गैस सिलेंडर विक्रय करने का कारोबार पकड़ा है। यहां पर मिनी गैस एजेंसी बनाकर सिलेंडर बेचने का किया जा रहा था। दुकान से घरेलू एवं व्यावसायिक स्तर के 40 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। विभाग ने दुकानदार के विरुद्ध जांच शुरू की है।

जिला पूर्ति अधिकारी ओमहरि उपाध्याय ने बताया कि राशन वितरण से लेकर शहर एवं देहात में आपूर्ति से जुड़ी सामग्री की जांच कराई जा रही है। नगरीय आपूर्ति निरीक्षक आशीष कुमार श्रीवास्तव ने खालापार कालोनी के रहमतनगर स्थित एक दुकान पर पहुंचकर जांच की है। यहां पर कादिर नामक दुकानदार से पूछताछ की गई है।

दुकान के अंदर से 38 घरेलू एवं 02 व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। जिन्हें गैस कनेक्शन धारकों के नाम पर बुकिंग कराकर यहां पर एकत्र किए गए थे। जिन्हें अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा था। दुकानदार पूछताछ के दौरान मौके पर गैस सिलेंडरों से सम्बंधित कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिखा सका है। उसके पास घरेलू एवं व्यवासयिक सिलेंडर विक्रय करने का लाइसेंस इत्यादि नहीं मिला है।

आपूर्ति निरीक्षक ने बताया कि जब्त किए गए भरे हुए गैस सिलेंडर को विभाग ने अपने कब्जे में लिए हैं। यहां पर मिनी गैस एजेंसी के रूप में काम किया जा रहा था। इस प्रकरण की उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई है। जिला पूर्ति अधिकारी ओमहरि उपाध्याय ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। दुकानदार को नोटिस देने के साथ उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिलेंडर विक्रय करने की उसके पास अनुमति नहीं मिली है।