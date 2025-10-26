रोमियो व भौकाल नाम रख वाट्सएप ग्रुप पर करते थे शस्त्रों की खरीद-फरोख्त...पुलिस से मुठभेड़ में हुए गिरफ्तार

पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपितों की घेराबंदी की, तो बदमाशों से पुलिस पर फायरिंग कर दी। जिससे बचते हुए पुलिस ने अभिषेक, निखिल निवासीगण ग्राम खोकनी थाना ककरौली, नितिन निवासी ग्राम कासमपुरा खोला थाना मीरापुर, विशाल उर्फ गोली, समीर निवासीगण ग्राम खानपुर थाना खानपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखंड, चिंटू निवासी ग्राम तुगलकपुर थाना खानपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखंड और संजीव निवासी ग्राम रामपुर थाना छपार मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 14 तमंचे, 34 जिंदा व खोखा कारतूस, बाइक और 1800 रुपये नगद बरामद किए हैं। आरोपित निखिल, अभिषेक व नितिन ने पूछताछ में बताया कि वह लोग इंस्टाग्राम पर शस्त्रों का प्रदर्शन करते थे। डिमांड के अनुसार उन्हें बेचते थे। समीर, संजीव, चिंदू व विशाल उर्फ गोली से हमारा तमंचो व कारतूसों का सौदा हुआ था। पांच हजार रुपये के हिसाब से तमंचा तय हुआ था। पेमेंट आनलाइन तय हुई थी। एसएसपी ने टीम को 15 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की है। प्रेस वार्ता में सीओ भोपा देवव्रत वाजपेई व थानाध्यक्ष ककरौली जोगिंदर सिंह मौजूद रहे।

रोमियो व भौकाल जैसे नाम से बनाते थे वाट्सएप ग्रुप

एसएसपी ने बताया कि गिरोह के सदस्य रोमियो व भौकाल जैसे नामों से वाट्सएप ग्रुप बनाते थे। जिनपर नए-नए हथियारों को फोटो डालते थे। ज्यादा से ज्यादा फोटो डालकर दिखावा करते थे और अपना वर्चस्व कामय करना चाहते थे। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वह अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें। अवैध असलहा की खरीद-फरोख्त के चलते ही लोगों की जान जा रही है। गुस्से में आकर लोग फायर कर देते है। ऐसे में अभिभावक अपने बच्चों पर ध्यान दें।

आरोपित नितिन ने की थी पत्नी की हत्या

गिरोह में पकड़ा गए नितिन व अभिषेक का आपराधिक इतिहास है। अभिषेक पर बलवा और दंगा कराने का मुकदमा ककरौली थाने पर 2020 में दर्ज हुआ था। जबकि नितिन मीरापुर थाने से पत्नी की दहेज हत्या में जेल जा चुका है। इसने 2023 में पत्नी की हत्या कर दी थी।

अग्निवीर भर्ती परीक्षा पास कर चुके विशाल व समीर

एसएसपी ने बताया कि विशाल और समीर ने बीएससी पास है। दोनों अग्निवीर भर्ती परीक्षा में भी पास हो चुके है, लेकिन रुपये कमाने के लालच में मौत के सामान की खरीद फरोख्त करते थे। इनके कब्जे से पांच-पांच तमंचे बरामद हुए हैं। यह पिता के एटीएम से पैसे निकालकर तमंचे खरीदते थे। इन्होंने असलाह खरीद-फरोख्त का धंधा बना लिया था।