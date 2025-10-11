दिल्ली-देहरादून हाईवे पर भैंसी कट के पास हादसा, वाहन की टक्कर से होटलकर्मी की मौत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। दिल्ली-देहरादून हाईवे पर भैंसी कट के निकट तेज रफ्तार वाहन की टक्कर लगने से होटलकर्मी की मौत हो गई। वह होटल के सामने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को हटवा रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन की पहचान के लिए सीसीटीवी की फुटेज खंगाली है।

रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव चंदसीना निवासी 55 वर्षीय नियाज सलमानी दिल्ली-देहरादून हाईवे स्थित भैंसी कट के निकट प्रिंस होटल पर कार्य करता था। शुक्रवार को रात होटल के पास सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को हटवा रहा था, तभी मेरठ की ओर से तेज गति से आए वाहन के चालक ने नियाज को टक्कर मार दी। जिससे नियाज की मौके पर ही मौत हो गई।