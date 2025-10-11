Language
    दिल्ली-देहरादून हाईवे पर भैंसी कट के पास हादसा, वाहन की टक्कर से होटलकर्मी की मौत

    By Basant Gautam Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 03:33 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर भैंसी कट के पास तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से प्रिंस होटल के कर्मी नियाज सलमानी की मौत हो गई। वह सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को हटवा रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अज्ञात वाहन की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। दिल्ली-देहरादून हाईवे पर भैंसी कट के निकट तेज रफ्तार वाहन की टक्कर लगने से होटलकर्मी की मौत हो गई। वह होटल के सामने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को हटवा रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन की पहचान के लिए सीसीटीवी की फुटेज खंगाली है।

    रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव चंदसीना निवासी 55 वर्षीय नियाज सलमानी दिल्ली-देहरादून हाईवे स्थित भैंसी कट के निकट प्रिंस होटल पर कार्य करता था। शुक्रवार को रात होटल के पास सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को हटवा रहा था, तभी मेरठ की ओर से तेज गति से आए वाहन के चालक ने नियाज को टक्कर मार दी। जिससे नियाज की मौके पर ही मौत हो गई।

    घटना से होटल कर्मी मौके पर दौड़े। चालक गाड़ी को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। व्यक्ति की मौत से स्वजन में कोहराम मचा है। इंस्पेक्टर दिनेशचंद्र बघेल ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान के लिए हाईवे पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है।