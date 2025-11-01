Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेकाबू ट्रक को रोकने की कोशिश में 'मौत' से भिड़ गया होमगार्ड, गिरकर उठा भी...पर बच न सका

    By Vashu Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 06:30 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में पानीपत-खटीमा राजमार्ग पर पीनना गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने होमगार्ड अर्जुन को टक्कर मार दी। ट्रक को रोकने की कोशिश में अर्जुन की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में भाकियू नेता राजू और एक महिला भी घायल हो गए। ग्रामीणों ने ट्रक चालक की पिटाई की, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अर्जुन शुकतीर्थ मेले में ड्यूटी पर जा रहा था।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुजफ्फरनगर के गांव पीनना में हाईवे पर स्थित मकान में घुसा ट्रक। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीनना गांव में तेज रफ्तार में ट्रक चालक ने बाइक सवार होमगार्ड को टक्कर मार दी। नीचे गिरने के बाद होमगार्ड ने ट्रक को रोकने के लिए दौड़ लगाई और ट्रक के अगले हिस्से पर चढ़ गया। बेकाबू ट्रक नहीं रुका और कार को टक्कर मारते हुए एक दुकान में घुस गया, जिस कारण ट्रक पर चढ़े होमगार्ड की मौत हो गई। उधर, कार सवार भाकियू नेता राजू व मकान की छत से गिरने पर महिला घायल हो गई। हादसे पर गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा किया और ट्रक चालक की जमकर धुनाई की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    यह हादसा शुक्रवार देर रात हुआ। मुजफ्फरनगर शहर से खाली ट्रक को चालक तेज रफ्तार में शामली की तरफ ले जा रहा था। उसने पीनना गांव से पहले ही बाइक सवार होमगार्ड 22 वर्षीय अर्जुन पुत्र अजीत सिंह निवासी ग्राम रुकनपुर नगर कोतवाली को टक्कर मार दी। होमगार्ड अर्जुन सड़क पर गिर गया, लेकिन बाइक छोड़ ट्रक को रुकवाने के दौड़ लगा दी। जैसे ही ट्रक की गति धीमी हुई, तो वह अगले हिस्से पर चढ़ गया। बावजूद इसके चालक ने ट्रक नहीं रोका और तेज भगाते हुए आगे जाकर गांव पीनना निवासी भाकियू नेता राजू की कार में टक्कर मारी। जिससे कार घूमकर एवन धर्मकांटे पर जाकर फंस गई, लेकिन होमगार्ड ट्रक पर ही लटका रहा। इस दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर अशोक के मकान में बनी दुकान में घुस गया।

    दुकान में टक्कर इतनी जोरदार लगी कि छत के एक हिस्से का मलबा सड़क पर जाकर गिरा। छत पर टहल रही अशोक की पत्नी सुमन भी नीचे आकर गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई। दीवार और ट्रक के बीच में फंसने की वजह से होमगार्ड अर्जुन की मौत हो गई। मौके पर एकत्र हुए ग्रामीणों ने ट्रक चालक नीरज पाल निवासी हरदोई को नीचे उतारा और जमकर धुनाई की।
    नगर कोतवाली की बुढ़ाना मोड पुलिस चौकी पर तैनात उपनिरीक्षक नरेश कुमार मौके पर पहुंचे। भीड़ से ट्रक चालक को छुड़ाकर हिरासत में लिया। घायल राजू पीनना व सुमन को अस्पताल भिजवाया। होमगार्ड अर्जुन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। उपनिरीक्षक नरेश कुमार का कहना है कि चालक भी घायल हो गया था। उसका उपचार चल रहा है।


    शुकतीर्थ मेले में ड्यूटी पर जा रहा था होमगार्ड
    हादसे में जान गंवाने वाले होमगार्ड अर्जुन के भाई दीपक ने बताया कि रात लगभग नौ बजे उनका भाई ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था। उसने कहा था कि उसकी ड्यूटी शुकतीर्थ मेले में लगी हुई है, लेकिन हादसा कैसे हुआ, उन्हें कुछ पता नहीं है।