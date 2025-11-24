मुजफ्फरनगर में गैस सिलेंडर लीकेज होने पर मकान में लगी भीषण आग, तेज धमाके के साथ फटा फ्रिज का कम्प्रेशर

संवाद सूत्र, शाहपुर (मुजफ्फरनगर)। क्षेत्र के गांव तावली में एक मकान में गैस सिलेंडर लीकेज होने की वजह से भीषण आग लग गई। तेज धमाके के साथ सिलेंडर और फ्रिज का कम्प्रेशर फटा, जिससे लोग दहल गए। आग की लपटें व धुएं का गुबार काफी ऊंचाई तक दिखाई दिया। इससे अफरातफरी मची रही।

शाहपुर के गांव तावली में फारूक पुत्र हाशिम का निरमाना रोड पर गांव के बाहरी छोर में मकान है। सोमवार की दोपहर फारूक के घर में रखा गैस सिलेंडर लीकेज हो जाने से आग लग गई। घर में ज्यादातर लोग बाहर थे। मौजूद महिला व बच्चों ने आग लगने पर शोर मचा दिया सैंकड़ो ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

आग पर काबू करने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आग की लपटें व धुंआ आसमान छूने लगा। जिसकी सूचना पुलिस दी। आग लगने से फ्रिज का कम्प्रेशर व सिलेंडर फटने का धमाका इतना तेज हुआ कि लोग दहल गए। पुलिस व दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तब तक बेकाबू आग में घर का सामान जलकर नष्ट हो गया था।