    मुजफ्फरनगर में गैस सिलेंडर लीकेज होने पर मकान में लगी भीषण आग, तेज धमाके के साथ फटा फ्रिज का कम्प्रेशर

    By Anand Prakash Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:44 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर के शाहपुर क्षेत्र के तावली गांव में गैस सिलेंडर लीक होने से एक घर में भीषण आग लग गई। धमाके के साथ सिलेंडर और फ्रिज का कंप्रेसर फटा, जिससे दहशत फैल गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन घर का सामान जलकर नष्ट हो गया। इस घटना में चार से पांच लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है।

    संवाद सूत्र, शाहपुर (मुजफ्फरनगर)। क्षेत्र के गांव तावली में एक मकान में गैस सिलेंडर लीकेज होने की वजह से भीषण आग लग गई। तेज धमाके के साथ सिलेंडर और फ्रिज का कम्प्रेशर फटा, जिससे लोग दहल गए। आग की लपटें व धुएं का गुबार काफी ऊंचाई तक दिखाई दिया। इससे अफरातफरी मची रही।

    शाहपुर के गांव तावली में फारूक पुत्र हाशिम का निरमाना रोड पर गांव के बाहरी छोर में मकान है। सोमवार की दोपहर फारूक के घर में रखा गैस सिलेंडर लीकेज हो जाने से आग लग गई। घर में ज्यादातर लोग बाहर थे। मौजूद महिला व बच्चों ने आग लगने पर शोर मचा दिया सैंकड़ो ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

    आग पर काबू करने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आग की लपटें व धुंआ आसमान छूने लगा। जिसकी सूचना पुलिस दी। आग लगने से फ्रिज का कम्प्रेशर व सिलेंडर फटने का धमाका इतना तेज हुआ कि लोग दहल गए। पुलिस व दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तब तक बेकाबू आग में घर का सामान जलकर नष्ट हो गया था।

    दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। फारूक ने बताया कि घर की रसोई में दो अन्य सिलेंडर रखे हुए थे। वह भी आग लगने से फट गए। घर का फर्नीचर, खाने का सामान, कपड़े सहित कीमती सामान जलकर नष्ट हो जाने से चार से पांच लाख का नुकसान होने का अनुमान है।