वाहनों को रौंदता हुआ खंभे को तोड़ दुकान में जा घुसा ट्रक, एक की मौत... लोगों ने किया हंगामा
मुजफ्फरनगर के खतौली में बुढ़ाना मार्ग पर एक अनियंत्रित ट्रक ने एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक ने कई वाहनों को भी नुकसा ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, खतौली (मुजफ्फरनगर)। बुढ़ाना मार्ग पर आलू मिल के समीप अनियंत्रित ट्रक ने सड़क के किनारे थ्री व्हीलर की सफाई कर रहे व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद ई-रिक्शा व दो स्कूटी को रौंदता ट्रक खंभे को तोड़कर दुकान में घुस गया। गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने समझा बुझाकर शांत किया। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जबकि दूसरा ट्रक से कूदकर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया है, वह खाली था।
यह हादसा शुक्रवार सुबह लगभग सात बजे बुढ़ाना मार्ग पर हुआ। मुहल्ला सद्दीकनगर निवासी 40 वर्षीय इस्लामुद्दीन पुत्र नसीर थ्री व्हीलर चलाता था। वह सुबह सड़क किनारे खड़े थ्री व्हीलर की सफाई कर रहा था। तभी खतौली की ओर से जा रहे ट्रक ने अनियंत्रित होकर उसे कुचल दिया। इस्लामुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद ट्रक पेड़, खंभे, ई-रिक्शा व दो स्कूटी को रौंदा हुआ दुकान में घुस गया। हादसे से अफरातफरी मची। मौके पर भीड़ लग गई।
मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दिलवाने की मांग को लेकर लोगों ने हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत किया और हरसंभव मदद करवाने का आश्वासन दिया। इस पर लोग शांत हुए। पुलिस ने ट्रक को हटवाने का प्रयास किया तो मृतक का भाई पहिए के आगे बैठ गया और ट्रक को ले जाने का विरोध किया। पुलिस ने जेसीबी से ट्रक को हटवाया तो वह ट्रक के आगे सड़क पर लेट गया। पुलिस ने उसे समझाकर हटाया। ट्रक को हटवाने के दौरान सड़क पर जाम लगा। पुलिस ने ट्रैफिक को नियंत्रित किया और फिर शव पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। दोपहर बाद पोस्टमार्टम होने पर इस्लामुद्दीन का शव उसके घर लाने के बाद कब्रिस्तान में सिपुर्द ए खाक कर दिया गया।
मृतक इस्लामुद्दीन के भाई नूरूद्दीन ने थाने में अज्ञात चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। इस्लामुद्दीन की मौत से स्वजन को रो-रोकर बुरा हाल हो गया। इंस्पेक्टर दिनेशचंद्र बघेल का कहना है कि ट्रक चालक की तलाश में पुलिस टीम को लगाया गया है। शीघ्र ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। चालक ट्रक तेज गति से लेकर जा रहा था। संभवत झपकी आने के कारण संतुलन बिगड़ा। ट्रक चालक के पकड़े जाने पर हादसे का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
