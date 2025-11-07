मुजफ्फरनगर में किसान नेता ने सिंचाई विभाग के अफसर को कीचड़ में पैदल घुमाया

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। चितौड़ा स्थित गंग नहर से रजवाहा (मुख्य नहर की शाखा) निकल रहा है। मंगलवार को भूड़ क्षेत्र में अद्वैत विहार कालोनी के निकट रजवाहे से सिल्ट को निकालकर सड़क पर डाला गया था। सिंचाई विभाग रजवाहे की सफाई करा रहा है।

जेसीबी से निकाली गई सिल्ट को सड़क और मकानों के आगे डाल दिया गया। यह सड़क आवागमन का मुख्य मार्ग है और यहां दुकानें भी हैं। सिल्ट के कारण बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो रहा है। लोगों ने इसपर आपत्ति जताई तो बुधवार को सिंचाई विभाग के अफसर मौके पर पहुंचे।