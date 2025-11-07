Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुजफ्फरनगर में किसान नेता ने सिंचाई विभाग के अफसर को कीचड़ में पैदल घुमाया

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:14 AM (IST)

    मुजफ्फरनगर में सिंचाई विभाग द्वारा रजवाहे की सफाई के दौरान निकाली गई सिल्ट को सड़क पर डालने से विवाद हो गया। भाकियू नेता अंकुश प्रधान ने सिंचाई विभाग के कर्मचारी अरविंद मीणा को कीचड़ में घुमाया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। चितौड़ा स्थित गंग नहर से रजवाहा (मुख्य नहर की शाखा) निकल रहा है। मंगलवार को भूड़ क्षेत्र में अद्वैत विहार कालोनी के निकट रजवाहे से सिल्ट को निकालकर सड़क पर डाला गया था। सिंचाई विभाग रजवाहे की सफाई करा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जेसीबी से निकाली गई सिल्ट को सड़क और मकानों के आगे डाल दिया गया। यह सड़क आवागमन का मुख्य मार्ग है और यहां दुकानें भी हैं। सिल्ट के कारण बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो रहा है। लोगों ने इसपर आपत्ति जताई तो बुधवार को सिंचाई विभाग के अफसर मौके पर पहुंचे।

    भाकियू एनसीआर के उपाध्यक्ष अंकुश प्रधान ने पतरोल अरविंद कुमार मीणा को जबरन कीचड़ में घुमाया। अरविंद ने अंकुश प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। अंकुश प्रधान ने भी पतरोल और ठेकेदार पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। इंस्पेक्टर दिनेशचंद्र बघेल का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।