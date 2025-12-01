खुद को बताते थे सिद्ध बाबा... झांसे में लेकर करते थे माल साफ और रफुचक्कर, यूं आए गिरफ्त में

संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। सिद्धि प्राप्त बाबा बताकर लोगों के साथ टप्पेबाजी करने वाले तीन शातिर आरोपितों को नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से टप्पेबाजी में चोरी किए गए आभूषण व कार बरामद की गई। 18 नवंबर को जिला अस्पताल से दवा लेकर लौट रही महिला के साथ आरोपितों ने टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपितों में ससुर, दामाद शामिल हैं। दो आरोपित जनपद हापुड़ और एक गुरुग्राम हरियाणा का रहने वाला है।

नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बबलू कुमार वर्मा ने बताया कि रामलीला टिल्ली निवासी बबीता को कुछ लोग बातों में फंसाकर अपने साथ रामपुर तिराहे के निकट पंजाब सिंध बैंक के पास लेकर पहुंचे, जहां खुद को सिद्धि प्राप्त बाबा बताकर उसके कानों के कुंडल, चांदी की चेन, दो चांदी की अंगूठी, पैरों की पायल, मोबाइल और 375 रुपये नगद लेकर रफूचक्कर हो गए। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने टप्पेबाजी का अहसास हुआ।

महिला ने 18 नवंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच करते हुए सीसीटीवी कैमरे खंगाले। शनिवार को मुखबिर की सूचना पर इब्राहिम, साकिर निवासीगण पिपलेड़ा थाना मंसुरी जिला हापुड और अजीब खान निवासी सरमथला थाना सोहना गुरुग्राम हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से कान के टोप्स, दो अंगूठी, गले की चेन, तीन मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त कार (सीजशुदा) बरामद की गई। प्रभारी निरीक्षक बबलू कुमार का कहना है कि सभी आरोपित आपस में रिश्तेदार हैं।

आरोपित इब्राहिम और अजीब आपस में ससुर-दामाद हैं, जबकि साकिर अजीब का दोस्त है। इनके साथ अन्य लोग भी बाबा बनकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। ग्रुप बनाकर आसपास के जिलों में जाते हैं और लोगों को फंसाकर टप्पेबाजी करते है। तीनों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। ऐसे करते थे टप्पेबाजी आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि उन लोगों का पूरा ग्रुप हैं।