मेरठ और गाजियाबाद के बदमाशों ने घेराबंदी होते ही पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में चार को लगी गोली, छह गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। थाना तितावी पुलिस और मिशन शक्ति टीम ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का राजफाश किया है। मुठभेड़ में छह शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। जिनमें से चार बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। दो बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। इस दौरान भारी मात्रा में ट्रांसफार्मर तोड़ने के उपकरण, तांबा, लोहा, कारें, बाइक और असलहा बरामद किया हैं। सभी आरोपित मेरठ और गाजियाबाद जनपद के रहने वाले हैं।

सीओ फुगाना रूपाली राय ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ शातिर बदमाश चोरी के ट्रांसफार्मर को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चार बदमाश आरिफ उर्फ पिर्री निवासी सरधना मेरठ, राशिद उर्फ पप्पू निवासी मुहल्ला बूढाबाबू सरधना, समीर उर्फ शहजाद निवासी मुहल्ला अशोक बिहार थाना लोनी गाजियाबाद और अरशद निवासी शेखपुरी भोला रोड थाना जानी जनपद मेरठ पैर में गोली लगने से घायल हो गए। सोनू उर्फ अजीत निवासी सन्तपुरा गोविन्दपुरी मोदीनगर गाजियाबाद और जानू उर्फ जान मौहम्मद हाल पता मुहल्ला सहविस्वा थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद को काम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया।

मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर इस गिरोह के दो सदस्य इरशाद निवासी किदवईनगर मोदी नगर और अलीशेर निवासी मवाना जनपद मेरठ भागने में कामयाब रहे। उनकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। मुठभेड़ में उपनिरीक्षक रोहित कुमार, विकास कुमार, जयप्रकाश भास्कर, कामिल चौधरी, दीपक तोमर, अनुभव चौधरी, महिला उपनिरीक्षक रेनू चौधरी, हेड कांस्टेबल अनीस मौजूद रहे।