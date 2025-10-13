मेरठ और गाजियाबाद के बदमाशों ने घेराबंदी होते ही पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में चार को लगी गोली, छह गिरफ्तार
Encounter in Muzaffarnagar : मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। घेराबंदी होने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में चार बदमाश घायल हो गए और छह को गिरफ्तार किया गया। हालांकि दो बदमाश भागने में सफल रहे। पुलिस उन्हें पकड़ने के प्रयास कर रही है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। थाना तितावी पुलिस और मिशन शक्ति टीम ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का राजफाश किया है। मुठभेड़ में छह शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। जिनमें से चार बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। दो बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। इस दौरान भारी मात्रा में ट्रांसफार्मर तोड़ने के उपकरण, तांबा, लोहा, कारें, बाइक और असलहा बरामद किया हैं। सभी आरोपित मेरठ और गाजियाबाद जनपद के रहने वाले हैं।
सीओ फुगाना रूपाली राय ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ शातिर बदमाश चोरी के ट्रांसफार्मर को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चार बदमाश आरिफ उर्फ पिर्री निवासी सरधना मेरठ, राशिद उर्फ पप्पू निवासी मुहल्ला बूढाबाबू सरधना, समीर उर्फ शहजाद निवासी मुहल्ला अशोक बिहार थाना लोनी गाजियाबाद और अरशद निवासी शेखपुरी भोला रोड थाना जानी जनपद मेरठ पैर में गोली लगने से घायल हो गए। सोनू उर्फ अजीत निवासी सन्तपुरा गोविन्दपुरी मोदीनगर गाजियाबाद और जानू उर्फ जान मौहम्मद हाल पता मुहल्ला सहविस्वा थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद को काम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया।
मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर इस गिरोह के दो सदस्य इरशाद निवासी किदवईनगर मोदी नगर और अलीशेर निवासी मवाना जनपद मेरठ भागने में कामयाब रहे। उनकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। मुठभेड़ में उपनिरीक्षक रोहित कुमार, विकास कुमार, जयप्रकाश भास्कर, कामिल चौधरी, दीपक तोमर, अनुभव चौधरी, महिला उपनिरीक्षक रेनू चौधरी, हेड कांस्टेबल अनीस मौजूद रहे।
बदमाशों के कब्जे से यह हुई बरामदगी
मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से चार तमंचे, आठ जिंदा व चार खोखा कारतूस, दो कार, बाइक, ट्रांसफार्मर तोड़ने के उपकरण, तांबे की काइलें, लोहे की प्लेटें, ओएलटी, चैन, एंगल सहित भारी मात्रा में ट्रांसफार्मर सामग्री बरामद की है। सीओ का कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। ये लोग बिजली के ट्रांसफार्मर तोड़कर उनमें से तांबा और लोहा निकालते थे और कबाड़ी बाजार में बेचते थे।
बदमाशों पर दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे
गिरोह के सरगना आरिफ उर्फ पिर्री और राशिद उर्फ पप्पू के खिलाफ मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर व बागपत जिलों में ट्रांसफार्मर चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। आरिफ के खिलाफ 20, समीर के खिलाफ 40, राशिद के खिलाफ 35, अरशद के खिलाफ 13, सोनू पर 12 और जानू पर 16 मुकदमे विभिन्न जिलों के थानों में दर्ज हैं।
