डंपर में घुसी अर्टिगा कार, तीन वर्षीय बच्चे समेत दो की मौत... नौ घायल
मेरठ-करनाल हाईवे पर फुगाना थाने के निकट बुधवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक डंपर ने अर्टिगा कार को टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की जान चली गई और नौ गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।
संवाद सूत्र, जागरण, बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर)। मेरठ-करनाल हाईवे पर फुगाना थाने के निकट बुधवार की सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार अर्टिगा कार आगे चल रहे डंपर में घुस गई। हादसे में कार सवार तीन वर्षीय बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि नौ लोग घायल हो गए। कार सवार लोग नेपाल के रहने वाले हैं, जो चंड़ीगढ़ के रास्ते हिमाचल प्रदेश जा रहे थे। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी पीड़ित नेपाल के रहने वाले हैं और चंडीगढ़ के रास्ते शिमला, हिमाचल प्रदेश जा रहे थे। हादसे की वजह कार चालक को झपकी आना मानी जा रही है।
यह हादसा गुरुवार की सुबह लगभग छह बजे हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक मेरठ की तरफ से शामली की ओर जा रही तेज रफ्तार अर्टिगा कार फुगाना थाने के निकट डंपर में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर पहुंची फुगाना थाने की पुलिस और आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और बुढ़ाना सीएचसी पर पहुंचाया।
चिकित्सक ने कार चालक गोपाल पुत्र ओमलाल वर्तमान निवासी गोपीलाला शिमला हिमाचल प्रदेश को मृत घोषित कर दिया। जबकि घायल 10 लोगों को गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान तीन वर्षीय अनमोल पुत्र विनोद ने भी दम तोड़ दिया। बाकी नौ घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। चालक गोपाल व अनमोल के शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के उपरांत स्वजन को सिपुर्द कर दिए। फुगाना थानाध्यक्ष विजय कुमार का कहना है कि हादसे के संबंध में अभी तहरीर नहीं मिली है।
काम के सिलसिले में जा रहे थे शिमला
नेपाल के अलग-अलग जगह के लोग हिमाचल प्रदेश के शिमला में मजदूरी करते हैं। वह नेपाल से लौटकर शिमला की ओर जा रहे थे। गुरुवार की सुबह मौसम भी साफ था और कोहरा भी नहीं था। ऐसे में हादसे का कारण कार चालक को झपकी आना माना जा रहा है। क्योंकि तेज रफ्तार में कार आगे चल रहे डंपर में घुसी थी।
अस्पताल के भर्ती घायल
1. विजय उर्फ राजीव खडका (21 वर्षीय) पुत्र बलबहादुर खडका निवासी हेसापुर, तुलसीपुर दांग नेपाल, हाल निवासी वत्याना, बिलालपुर हिमाचल प्रदेश
2. चन्दना पत्नी बिनोद (27 वर्षीय) निवासी लेव्वेसी, थानारामबाग, सुखेत, नेपाल
3. रेशम पुत्र पुराराम (40 वर्षीय) निवासी गोपती बाग जनपद रोलपा, नेपाल
4. पुनाराम पुत्र तेगबहादुर (40 वर्षीय) निवासी दांगी नेपाल
5. सन्तराय पुत्र कृष्ण (35 वर्षीय) निवासी देवखेडी थाना गढवा जनपद दाग नेपाल
6. प्रवीण पुत्र प्रभु नारायण चौधरी (16 वर्षीय) निवासी देवखेड़ी गढवा जनपद दाग नेपाल
7. नेत्रमड़ी पुत्र सीताधर (45 वर्षीय) निवासी सीतापुर जनपद दाग नेपाल
8. पुष्पा पत्नी रमेश (25 वर्षीय) निवासी दनाचोर तुलसीपुर जनपद सल्यान नेपाल
9. अमृता पत्नी नेत्रमड़ी (40 वर्षीय) निवासी सीतापुर जनपद दाग नेपाल
