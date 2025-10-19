नशा तस्करी व आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की 10 करोड़ की संपत्ति...प्रशासन ने की जब्त, यह कार्रवाई भी की

संवाद सूत्र, जागरण, बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर) : नशीले पदार्थों की तस्करी समेत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हुए अर्जित की गई तस्कर अब्दुल कादिर की 10 करोड़ रुपये की संपत्ति को पुलिस-प्रशासन ने जब्त कर लिया। यह कार्रवाई गैंग्स्टर एक्ट के तहत की गई। नोटिस चस्पा करने के साथ मुनादी कराकर संपत्ति के क्रय-विक्रय पर भी रोक लगा दी गई है। बुढ़ाना कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर सुभाष अत्री ने बताया कि गत 19 अगस्त को नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोपित अब्दुल कादिर पुत्र जुल्फकार निवासी ग्राम जिजौला थाना झिंझाना जनपद शामली को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से एक किलोग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद की गई थी।

आरोपित अपने साथियों के साथ शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर आदि जनपद में स्मैक की तस्करी करता था। इसके बाद आरोपित पर गैंग्स्टर एक्ट के तहत मुकदमा हुआ। एसएसपी के आदेश पर गठित विशेष टीम ने अब्दुल कादिर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में रहते हुए अर्जित संपत्तियों की जांच की। जांच में आरोपित अब्दुल कादिर व उसके स्वजन की मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत में संपत्तियां पाई गईं। गैंग्स्टर एक्ट के तहत इन संपत्तियों को जब्त कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में रिपोर्ट भेजी गई। उसके आधार पर गत 15 अक्टूबर को इसकी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी हुआ था। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपये है।