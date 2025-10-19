Language
    नशा तस्करी व आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की 10 करोड़ की संपत्ति...प्रशासन ने की जब्त, यह कार्रवाई भी की

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 04:23 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में पुलिस ने तस्कर अब्दुल कादिर की 10 करोड़ की संपत्ति जब्त की। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई। अब्दुल कादिर पर नशीले पदार्थों की तस्करी का आरोप है। उसकी संपत्तियां मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत में हैं। पुलिस ने संपत्तियों पर नोटिस चस्पा कर खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है।

    Hero Image

     बुढ़ाना के गांव सराय में मकान पर सील लगाकर नोटिस बोर्ड लगाते पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी। सौ. पुलिस 

    संवाद सूत्र, जागरण, बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर) : नशीले पदार्थों की तस्करी समेत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हुए अर्जित की गई तस्कर अब्दुल कादिर की 10 करोड़ रुपये की संपत्ति को पुलिस-प्रशासन ने जब्त कर लिया। यह कार्रवाई गैंग्स्टर एक्ट के तहत की गई। नोटिस चस्पा करने के साथ मुनादी कराकर संपत्ति के क्रय-विक्रय पर भी रोक लगा दी गई है। बुढ़ाना कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर सुभाष अत्री ने बताया कि गत 19 अगस्त को नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोपित अब्दुल कादिर पुत्र जुल्फकार निवासी ग्राम जिजौला थाना झिंझाना जनपद शामली को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से एक किलोग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद की गई थी।

    आरोपित अपने साथियों के साथ शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर आदि जनपद में स्मैक की तस्करी करता था। इसके बाद आरोपित पर गैंग्स्टर एक्ट के तहत मुकदमा हुआ। एसएसपी के आदेश पर गठित विशेष टीम ने अब्दुल कादिर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में रहते हुए अर्जित संपत्तियों की जांच की। जांच में आरोपित अब्दुल कादिर व उसके स्वजन की मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत में संपत्तियां पाई गईं। गैंग्स्टर एक्ट के तहत इन संपत्तियों को जब्त कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में रिपोर्ट भेजी गई। उसके आधार पर गत 15 अक्टूबर को इसकी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी हुआ था। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपये है।

    शनिवार को बुढ़ाना तहसील के नायब तहसीलदार अमन कुमार के नेतृत्व में पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम ने जब्तीकरण की कार्रवाई की। संपत्तियों पर नोटिस बोर्ड लगाए गए। साथ ही इन्हें बेचने, खरीदने या नष्ट करने से रोकने के लिए मुनादी कराई गई। नायब तहसीलदार ने बताया कि जब्त की गई संपत्तियां कादिर की मां हुस्नो के नाम से हैं जो बुढ़ाना में 546.55 वर्ग मीटर का आवासीय भूखंड, 0.068 हेक्टेयर कृषि भूमि, सराय गांव में 307.50 वर्ग मीटर का दो मंजिला आवासीय मकान हैं। इसके अलावा कादिर के नाम से बागपत में 344.44 वर्ग मीटर का आवासीय भूखंड, सहारनपुर में 156.8 वर्ग मीटर के दो मंजिला आवासीय मकान पर नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं।