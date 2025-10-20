पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान पढ़ेंगे कानून की पढ़ाई, श्रीराम कॉलेज आफ लॉ में लिया दाखिला

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान कानून की पढ़ाई पढ़ेंगे। इसके लिए उन्होंने श्रीराम कालेज आफ ला में एलएलबी प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है।

संजीव बालियान ने इंटरमीडिएट चौधरी छोटूराम इंटर कालेज से की है। इसके बाद हिसार (हरियाणा) से पशु चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान में डाक्टरेट सहित अपनी डिग्री प्राप्त की। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पूर्व सांसद कादिर राना और 2019 में पूर्व केंद्रीय मंत्री मंत्री चौधरी अजित सिंह को शिकस्त दी थी।