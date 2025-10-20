पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान पढ़ेंगे कानून की पढ़ाई, श्रीराम कॉलेज आफ लॉ में लिया दाखिला
पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान अब कानून की पढ़ाई करेंगे। उन्होंने श्रीराम कॉलेज ऑफ लॉ में दाखिला लिया है। डॉ. बालियान ने बताया कि समाज और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के साथ-साथ कानून की गहरी समझ विकसित करने के उद्देश्य से उन्होंने यह निर्णय लिया है। कॉलेज प्रशासन ने उनका स्वागत किया है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान कानून की पढ़ाई पढ़ेंगे। इसके लिए उन्होंने श्रीराम कालेज आफ ला में एलएलबी प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है।
संजीव बालियान ने इंटरमीडिएट चौधरी छोटूराम इंटर कालेज से की है। इसके बाद हिसार (हरियाणा) से पशु चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान में डाक्टरेट सहित अपनी डिग्री प्राप्त की। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पूर्व सांसद कादिर राना और 2019 में पूर्व केंद्रीय मंत्री मंत्री चौधरी अजित सिंह को शिकस्त दी थी।
हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में वह सपा सांसद हरेंद्र मलिक से हार गए थे। डा. संजीव बालियान ने बताया कि सांप्रदायिक दंगों के मामले में कोर्ट कचहरी में आना-जाना लगा रहा।
इसी बीच मन में कानून की पढ़ाई करने का विचार आया। इसी के चलते एलएलबी में दाखिला लिया है। राजनीति के साथ मन लगाकर एलएलबी करेंगे। भविष्य में जरूरत पड़ी तो वकालत भी कर सकते हैं।
