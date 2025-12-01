दो साल पहले ही हुआ था निकाह, दहेज न मिला तो मार डाला... मांग रहे थे 21 लाख

संवाद सूत्र, जागरण, भोपा (मुजफ्फरनगर)। गांव कसौली में दहेज के लिए ससुरालियों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका के भाई ने पति, सास, ससुर, जेठ व देवर के खिलाफ हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। सभी आरोपित फरार हैं। पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है। मृतका का दो साल पहले निकाह हुआ था।

जानसठ थाना क्षेत्र के गांव पिमौड़ा निवासी अनस ने भोपा थाने पर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उन्होंने अपनी बहन हिना का निकाह 21 मई 2023 को बुआ के लड़के खुशनसीब पुत्र इंतजार निवासी कसौली से किया था। निकाह में घरेलू सामान के साथ आठ लाख रुपये नगद दिए थे। आरोप है कि बहन का पति, सास, ससुर, जेठ और देवर दहेज में 21 लाख रुपये की मांग करते थे, जिसके चलते उसे परेशान किया जाता और मारपीट भी करते थे।

शनिवार की रात हिना के देवर वारिस ने अपने मामा तनवीर को फोन कर बताया कि हिना को मारपीट कर गला घोंट कर मार दिया है, जल्दी आ जाओ। जिस पर रात करीब तीन बजे कसौली पहुंचे, जहां हिना अपने कमरे के बाहर जमीन पर पड़ी थी। उसके चेहरे व गले पर चोट के निशान थे, जिसके बाद स्वजन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आशंका जताई कि हत्या गला दबाकर की गई है। सभी आरोपित फरार हैं। आरोप है कि शादी के तीन साल होने के चलते कोई संतान नहीं होने से ससुराल वाले ताने भी मारते थे। हिना विरोध करती थीं तो आरोपित मारपीट करते थे।