Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो साल पहले ही हुआ था निकाह, दहेज न मिला तो मार डाला... मांग रहे थे 21 लाख

    By Rohitash Verma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 01:29 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। मृतका के भाई ने पति समेत ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हैं। आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित किया जा रहा था।

    prefferd source google
    Hero Image

    घटनास्थल पर जांच करते सीओ भोपा देवव्रत वाजपेई। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, भोपा (मुजफ्फरनगर)। गांव कसौली में दहेज के लिए ससुरालियों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका के भाई ने पति, सास, ससुर, जेठ व देवर के खिलाफ हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। सभी आरोपित फरार हैं। पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है। मृतका का दो साल पहले निकाह हुआ था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    30MZN_1 R

    जानसठ थाना क्षेत्र के गांव पिमौड़ा निवासी अनस ने भोपा थाने पर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उन्होंने अपनी बहन हिना का निकाह 21 मई 2023 को बुआ के लड़के खुशनसीब पुत्र इंतजार निवासी कसौली से किया था। निकाह में घरेलू सामान के साथ आठ लाख रुपये नगद दिए थे। आरोप है कि बहन का पति, सास, ससुर, जेठ और देवर दहेज में 21 लाख रुपये की मांग करते थे, जिसके चलते उसे परेशान किया जाता और मारपीट भी करते थे।

    शनिवार की रात हिना के देवर वारिस ने अपने मामा तनवीर को फोन कर बताया कि हिना को मारपीट कर गला घोंट कर मार दिया है, जल्दी आ जाओ। जिस पर रात करीब तीन बजे कसौली पहुंचे, जहां हिना अपने कमरे के बाहर जमीन पर पड़ी थी। उसके चेहरे व गले पर चोट के निशान थे, जिसके बाद स्वजन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आशंका जताई कि हत्या गला दबाकर की गई है। सभी आरोपित फरार हैं। आरोप है कि शादी के तीन साल होने के चलते कोई संतान नहीं होने से ससुराल वाले ताने भी मारते थे। हिना विरोध करती थीं तो आरोपित मारपीट करते थे।

    सीओ भोपा देवव्रत वाजपेई ने बताया कि मृतका के भाई की तहरीर पर पति खुशनसीब, सास फरजाना, ससुर इंतजार, जेठ उन्नाव व देवर वारिस के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपितों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।