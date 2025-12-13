मुजफ्फरनगर में छत से बरात देख रही युवती की DJ की धमक से बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। शादी समारोह समेत अन्य आयोजनों में म्यूजिक सिस्टम (डीजे) की तेज धमक व ध्वनि जानलेवा साबित हो रही है। बावजूद इसे लेकर सामाजिक जागरूकता नजर नहीं आती। शुक्रवार को बरात की चढ़त में बज रहे दो म्यूजिक सिस्टम की तेज धमक ने एक किशोरी की जान ले ली। किशोरी परिवार के लोगों के साथ अपने मकान की छत पर खड़ी होकर बरात देख रही थी, तभी उसकी धड़कन बढ़ने लगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालत बिगड़ी तो स्वजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई।जानसठ थाना क्षेत्र के अहरोड़ा गांव में आई बरात की दोपहर में चढ़त हो रही थी। महिलाएं और बच्चे मकानों की छत से बरात देख रहे थे। चढ़त में तेज ध्वनि वाले दो म्यूजिक सिस्टम के अलावा बैंडबाजा और ढोल भी शामिल थे। म्यूजिक सिस्टम से तेज ध्वनि में बजते गानों की धुनों पर बराती झूम रहे थे। इनकी धमक इतनी तेज थी मानो धरती हिल रही हो।

परिवार के साथ छत से देख रही थी बरात इसी दौरान कक्षा नौ में पढ़ने वाली 14 वर्षीय राशि भी अपने परिवार के साथ मकान की छत से बरात देख रही थी। तेज धमक व ध्वनि के कारण राशि की धड़कन बढ़ गई और उसकी हालत बिगड़ गई। पिता नीशू कुमार और चाचा अंकित कुमार उर्फ भीम ने बताया कि राशि को पहले तो जानसठ के ग्लोबल हास्पिटल लेकर गए। यहां चिकित्सक ने बताया कि राशि को हार्ट अटैक आया है। इसके बाद उसे सिटी ट्रामा सेंटर हास्पिटल में भर्ती कराया।