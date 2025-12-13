मुजफ्फरनगर में छत से बरात देख रही युवती की DJ की धमक से बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत
शादी व अन्य आयोजनों में तेज आवाज वाले डीजे जानलेवा बनते जा रहे हैं। सामाजिक जागरूकता की कमी के बीच शुक्रवार को बरात में बज रहे दो म्यूजिक सिस्ट ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। शादी समारोह समेत अन्य आयोजनों में म्यूजिक सिस्टम (डीजे) की तेज धमक व ध्वनि जानलेवा साबित हो रही है। बावजूद इसे लेकर सामाजिक जागरूकता नजर नहीं आती। शुक्रवार को बरात की चढ़त में बज रहे दो म्यूजिक सिस्टम की तेज धमक ने एक किशोरी की जान ले ली। किशोरी परिवार के लोगों के साथ अपने मकान की छत पर खड़ी होकर बरात देख रही थी, तभी उसकी धड़कन बढ़ने लगी।
हालत बिगड़ी तो स्वजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई।जानसठ थाना क्षेत्र के अहरोड़ा गांव में आई बरात की दोपहर में चढ़त हो रही थी। महिलाएं और बच्चे मकानों की छत से बरात देख रहे थे। चढ़त में तेज ध्वनि वाले दो म्यूजिक सिस्टम के अलावा बैंडबाजा और ढोल भी शामिल थे। म्यूजिक सिस्टम से तेज ध्वनि में बजते गानों की धुनों पर बराती झूम रहे थे। इनकी धमक इतनी तेज थी मानो धरती हिल रही हो।
परिवार के साथ छत से देख रही थी बरात
इसी दौरान कक्षा नौ में पढ़ने वाली 14 वर्षीय राशि भी अपने परिवार के साथ मकान की छत से बरात देख रही थी। तेज धमक व ध्वनि के कारण राशि की धड़कन बढ़ गई और उसकी हालत बिगड़ गई। पिता नीशू कुमार और चाचा अंकित कुमार उर्फ भीम ने बताया कि राशि को पहले तो जानसठ के ग्लोबल हास्पिटल लेकर गए। यहां चिकित्सक ने बताया कि राशि को हार्ट अटैक आया है। इसके बाद उसे सिटी ट्रामा सेंटर हास्पिटल में भर्ती कराया।
यहां कुछ देर उपचार के बाद राशि ने दम तोड़ दिया। कोतवाली प्रभारी राजीव शर्मा ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। परिवार के लोगों ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। यदि परिवार के लोग कोई शिकायत करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। हृदय रोग विशेषज्ञ डा. विनीत बंसल ने बताया कि तेज आवाज सुनकर कई बार व्यक्ति को अरदमिया यानी धड़कन बेहद तेज होने का खतरा बनता है। दिल की धड़कन 200 के पार पहुंचने से सडेन कार्डियक डेथ हो सकती है।
