यूपी के टोल प्लाजा पर 11 दिन से धरने पर बैठे हैं कर्मचारी, पंचायत की अफवाहों का किया खंडन

संवाद सूत्र, छपार। छपार टोल प्लाजा पर कर्मचारियों का धरना गुरुवार को 11 वे दिन भी जारी रहा है। वक्ताओं ने कहा उनके द्वारा आगामी तीन अक्टूबर को कोई पंचायत नही की जाएगी। हमने पंचायत करने की घोषणा नही की है। गुरुवार को बबलू प्रधान ताजपुर ने कहा कि किसी ने इंटरनेट वीडियो पर वीडियो प्रसारित कर तीन अक्टूबर को टोल पर पंचायत करने की बात कही है, परंतु उनके द्वारा कोई पंचायत नहीं की जाएगी और न ही इन्होंने पंचायत करने की बात कही थी।

उनकी पंचायत करने की कोई मंशा नही है। अगर कोई टोल पर पंचायत या उखाड़ने का प्रयास करता है, उसके लिए वही जिम्मेदार होगा।

कर्मचारियों व क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों का धरना शांतिपूर्वक चल रहा है। टोलकर्मियों की समस्या का समाधान होने तक धरना जारी रहेगा। टोल उप प्रबंधक अरविन्द पाण्डेय हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की जाए। और आगामी पांच अक्टूबर को टोल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जायेगा। इस अवसर पर वंशराज चौहान, बहादुर रेत्तानगला, जयवीर सिंह, मोनू कुमार, प्रमोद कुमार, शशी गुर्जर, सोनू कुमार मौजूद रहे।