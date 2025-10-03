Language
    यूपी के टोल प्लाजा पर 11 दिन से धरने पर बैठे हैं कर्मचारी, पंचायत की अफवाहों का किया खंडन

    By Deepak Tyagi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:44 PM (IST)

    छपार टोल प्लाजा पर कर्मचारियों का धरना 11वें दिन भी जारी रहा। वक्ताओं ने 3 अक्टूबर को पंचायत करने की घोषणा का खंडन किया। बबलू प्रधान ताजपुर ने कहा कि पंचायत की अफवाह फैलाई जा रही है और ऐसी कोई मंशा नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि पंचायत या टोल उखाड़ने का प्रयास करने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा।

    छपार टोल प्लाजा पर 11 वे दिन भी जारी रहा धरना

    संवाद सूत्र, छपार। छपार टोल प्लाजा पर कर्मचारियों का धरना गुरुवार को 11 वे दिन भी जारी रहा है। वक्ताओं ने कहा उनके द्वारा आगामी तीन अक्टूबर को कोई पंचायत नही की जाएगी। हमने पंचायत करने की घोषणा नही की है। गुरुवार को बबलू प्रधान ताजपुर ने कहा कि किसी ने इंटरनेट वीडियो पर वीडियो प्रसारित कर तीन अक्टूबर को टोल पर पंचायत करने की बात कही है, परंतु उनके द्वारा कोई पंचायत नहीं की जाएगी और न ही इन्होंने पंचायत करने की बात कही थी।

    उनकी पंचायत करने की कोई मंशा नही है। अगर कोई टोल पर पंचायत या उखाड़ने का प्रयास करता है, उसके लिए वही जिम्मेदार होगा।

    कर्मचारियों व क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों का धरना शांतिपूर्वक चल रहा है। टोलकर्मियों की समस्या का समाधान होने तक धरना जारी रहेगा। टोल उप प्रबंधक अरविन्द पाण्डेय हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की जाए। और आगामी पांच अक्टूबर को टोल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जायेगा। इस अवसर पर वंशराज चौहान, बहादुर रेत्तानगला, जयवीर सिंह, मोनू कुमार, प्रमोद कुमार, शशी गुर्जर, सोनू कुमार मौजूद रहे।