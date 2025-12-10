चकबंदी लेखपाल ने भूमि की पैमाइश को मांगे दो लाख, बीस हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। सहारनपुर की एंटी करप्शन टीम ने दक्षिणी रामपुरी में रंगेहाथों 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते चकबंदी लेखपाल को गिरफ्तार किया है। आरोपित लेखपाल ने यहां पर किराए पर कमरा लेकर अपना प्राइवेट कार्यालय बना रखा था। लेखपाल ने 30 बीघा भूमि की पैमाइश के लिए दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी, लेकिन काम की शुरूआत 20 हजार करने के लिए भू-स्वामी को बुलाया था। इसी दौरान टीम ने लेखपाल को दबोच लिया।

मेरठ के सरधना थाना के मुहल्ला गोसीयान निवासी भू-स्वामी नरेंद्र कुमार पुत्र स्व. महावीर ने सहारनपुर के एंटी करप्शन कार्याल्य में आठ दिसंबर को शिकायत दी थी। जिसमें कहा था कि उसकी चरथावल ब्लाक के गांव मुथरा में 30 बीघा भूमि है। वर्तमान में यहां पर चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। उसकी भूमि की पैमाइश के लिए चकबंदी लेखपाल राजन शर्मा निवासी अंकित विहार, पचेंडा नई मंडी ने दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी है। इस पर एंटी करप्शन के प्रभारी निरीक्षक साबिर अली ने जाल बिछाकर कार्रवाई की।

लेखपाल ने बुधवार को काम की शुरूआत करने के लिए भू-स्वामी नरेंद्र कुमार को 20 हजार रुपये लेकर 11:30 बजे दक्षिणी रामपुरी में बुलाया था। यहां पर जैसे ही नरेंद्र कुमार ने 20 हजार रुपये दिए तो टीम ने लेखपाल को दबोच लिया। 500-500 के नोट की गड्डी पर फेनोल्फथेलिन पाउडर लगा था। टीम ने रुपये समेत लेखपाल को पकड़कर नगर कोतवाली पहुंची। यहां पर लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई की है। उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है।