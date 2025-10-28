Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    CGST टीम का बरनाला स्टील पर सर्वे, पांच घंटे खंगाला रिकार्ड...कारोबारी के साथ यह किया टीम ने

    By Dilshad Ali Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 12:44 PM (IST)

    CGST Survey: मुजफ्फरनगर में सीजीएसटी टीम ने बरनाला स्टील फैक्ट्री पर छापा मारा और जीएसटी हेरफेर के संदेह में रिकॉर्ड खंगाले। पांच घंटे की जांच के बाद एक कारोबारी को पूछताछ के लिए ले जाया गया, जिससे उद्यमियों में अफरातफरी मच गई। टीम ने फैक्ट्री के रिकॉर्ड में बड़ी संख्या में जीएसटी हेरफेर का खुलासा किया। विभाग सुजडू और वहलना क्षेत्र पर भी नजर रख रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुजफ्फरनगर के वहलना क्षेत्र स्थित बरनाला स्टील फैक्ट्री, जिस पर सीजीएस्टी टीम ने सर्वेक्षण किया। जागरण 

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर (सीजीएसटी) की टीम ने वहलना क्षेत्र में स्थित बरनाला स्टील फैक्ट्री पर सर्वेक्षण किया है। टीम ने लगभग पांच घंटे तक फैक्ट्री के सभी रिकार्ड एवं लेखा-जोखा खंगाला है। यहां पर जीएसटी के हेरफेर को लेकर कार्रवाई की गई है। टीम जांच के बाद पूछताछ के लिए एक कारोबारी को साथ ले गई। सीजीएसटी की कार्रवाई से उद्यमियों में अफरातफरी मच गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेरठ रोड स्थित कालोनी निवासी साजिद एवं नासिर की खालापार थाना क्षेत्र के गांव वहलना में बरनाला स्टील फैक्ट्री है। इनके साथ अन्य भी कई लोग साझेदार बताए गए हैं। सोमवार को केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर की मेरठ से आई टीम ने वहलना क्षेत्र की बरनाला स्टील फैक्ट्री में कार्रवाई की है। बताया कि टीम लगभग दोपहर साढ़े 12 बजे फैक्ट्री पर पहुंची, जो लगभग साढ़े पांच बजे तक रही है। टीम ने फैक्ट्री में जीएसटी के रिकार्ड समेत क्रय-विक्रय के रिकार्ड को खंगाला है। टीम को यहां पर बड़ी संख्या में जीएसटी को लेकर हेरफेर मिला है। टीम ने लगभग साढ़े पांच घंटे तक एक-एक बिंदू के साथ रिकार्ड को बारीकी से देखा। इसके बाद हेरफेर मिलने के बाद यहां से कारोबारियों के साझेदार अमीर अहमद खां को पूछताछ के लिए साथ ले गई। फैक्ट्री के विरुद्ध सीजीएसटी ने जुर्माना की कार्रवाई की है।

    फैक्ट्री पर कार्रवाई के बाद दूसरे उद्यमियों में भी अफरातफरी मच गई। सीजीएसटी की कार्रवाई को उद्यमी से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। उनको वाट्सएप के माध्यम मैसेज भेजकर भी पक्ष जानना चाहा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल सका।