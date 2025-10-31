कोर्ट का फैसला : लुटेरे को मिली 8 वर्ष व 8 माह की सजा...तीन दिन में हो जाएगी पूरी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। दिल्ली-देहरादून हाईवे कार लूट मामले के दोषी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। दोषी युवक ने नौ वर्ष पूर्व तमंचे के बल पर दिल्ली के कारोबारी युवक से कार लूटी थी। न्यायालय ने दोषी को 8 वर्ष और 8 माह की सजा सुनाई है, लेकिन दोषी तीन दिन बाद जेल से रिहा हो जाएगा।

डीजीसी राजीव कुमार शर्मा व एडीजीसी अरुण शर्मा ने बताया कि दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-7 निवासी अनुज गर्ग पुत्र अनिल कुमार गर्ग ने दर्ज कराए अभियोग में बताया था कि वह 9 मई-2016 को अपनी होंडा सिटी कार द्वारा ऋषिकेश से दिल्ली जा रहा था। दिल्ली-देहरादून हाईवे पर जानसठ बाइपास पुल से करीब आधा किलोमीटर पहले वह लघुशंका के लिए कार से उतर रहा था, तभी चार लोग आए और बंदूक दिखाकर कार, उसका मोबाइल समेत जरूरी कागजात लूटकर फरार हो गए।

पुलिस ने मामले में अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। एडीजीसी ने बताया कि जिला कारागार में निरूद्ध आबिद पुत्र गय्यूर निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरौली, बागपत ने इस वारदात में शामिल होकर लूट करना स्वीकार किया था। उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर वारदात स्वीकार की थी। उसके बाद अपर सत्र न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट-तृतीय में उसके विरुद्ध सुनवाई की गई।