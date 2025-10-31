Language
    खेल-खेल में हुआ विवाद...इस जिले के भाजपा नेता के पुत्र को उतार दिया मौत के घाट, गांव में पसरा तनाव

    By Vashu Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 01:25 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर के मेघाखेड़ी गांव में वालीबॉल खेलने के दौरान हुए विवाद में भाजपा नेता के बेटे पारस की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पारस इंटरमीडिएट के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था।

    गांव मेघाखेड़ी में युवक की हत्या के संबंध में जानकारी लेते एसएसपी संजय कुमार वर्मा। वीडियो ग्रेब

    संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। वालीबाल खेलने के दौरान विवाद होने पर गांव मेघाखेड़ी में कुछ युवकों ने भाजपा नेता के पुत्र की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। दोनों पक्ष जाट बिरादरी से हैं। वारदात के बाद तनाव के देखते हुए गांव में पुलिस तैनात की गई है।

    नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांव मेघाखेड़ी निवासी मनोज चौधरी भाजपा के सरवट मंडल के पूर्व मंत्री हैं और वर्तमान में भी पार्टी में सक्रिय हैं। उनका 20 वर्षीय पुत्र पारस गुरुवार शाम लगभग साढ़े पांच बजे गांव के ही हर्षित समेत तीन युवकों के साथ वालीबाल खेलने गया था। इसी दौरान युवकों में किसी बात पर विवाद के चलते मारपीट हो गई। इसके बाद पारस घर आ गया।

    आरोप है कि लगभग सात बजे हर्षित अपने साथियों समेत पारस के घर पहुंचा और उसे घर से बाहर बुलाया और उसके पेट में चाकू से वार कर दिया। लहूलुहान पारस वहीं गिर गया। परिवार के लोग पारस को ईवान हास्पिटल ले गए जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। सीओ राजू कुमार साव, नई मंडी कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार शर्मा पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे।

    शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। एक युवक को हिरासत में लिया गया है। सीओ का कहना है कि गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं। आरोपितों की जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उधर, भाजपा जिलाध्यक्ष डा. सुधीर सैनी का कहना है कि मनोज चौधरी पार्टी में सरवट मंडल के पूर्व मंत्री हैं और सक्रिय कार्यकर्ता हैं। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

    प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था पारस
    ग्रामीणों के मुताबिक पारस ने गांव पचेंडा स्थित जनता इंटर कालेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की है। इसके बाद से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह पिता के साथ कृषि कार्य में भी सहयोग करता था। परिवार में पारस के माता-पिता के अलावा उसका छोटा भाई है।