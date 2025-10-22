Language
    मुजफ्फरनगर से जाने वाली बसों के रूट में बदलाव, दिल्ली और देहरादून जाने के लिए इस रास्ते का होगा इस्तेमाल

    By Dilshad Ali Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 09:36 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में भैयादूज के पर्व पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ई-रिक्शा और चौपहिया वाहनों पर रोक रहेगी। शहर से दूसरे जिलों में जाने वाली बसों के मार्ग भी बदल दिए गए हैं। रोडवेज और प्राइवेट बसें अब अलमासपुर चौक के रास्ते रेशू विहार होते हुए महावीर चौक तक जाएंगी। पुलिस ने शहर में कई स्थानों पर ड्यूटी प्वाइंट बनाए हैं।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर: भैयादूज पर्व को लेकर पुलिस-प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था की है। यातायात पुलिस ने भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में ई-रिक्शा, चौपहिया वाहनों पर रोक लगाई है। इसके साथ ही शहर से दूसरे जनपदों में आवागमन की बसों का मार्ग बदला गया है। भोपा व जानसठ रोड फ्लाइओवर से प्राइवेट एवं रोडवेज बसों का संचालन नहीं हाेगा। यह बसें अलमासपुर चौक के रास्ते रेशू विहार होते हुए महावीर चौक तक आएंगी, इसी तरह से गंतव्य को जाएंगी।

    गुरुवार को भैयादूज का पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए शहर समेत देहात से बड़ी संख्या में भाई-बहन प्राइवेट वाहनों, निजी वाहनों के साथ सड़क, रेल मार्ग से अपने गतंव्य की तरफ बढ़ते हैं। भाई-बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक भैयादूज पर्व पर एक-दूसरे के लिए उपहार समेत आशीर्वाद लेकर निकलते हैं। इसके चलते शहरभर में यातायात का दबाव बढ़ता है। जिस कारण जाम लगता है और दस मिनट की दूरी के लिए भी आधा से लेकर एक घंटा अतिरिक्त खर्च होता है।

    शहर में मेरठ-रूड़की रोड लाइफ लाइन है, जबकि बिजनौर, मुरादाबाद समेत मीरापुर, जानसठ समेत दूसरे स्थानों पर आवागमन के लिए प्राइवेट एवं रोडवेज बसें भोपा एवं जानसठ रोड फ्लाइओवर से होकर गुजरती हैं। यह दोनों की फ्लाइओवर के शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने के साथ घनी आबादी में बने हैं। इन पर यातायात का दबाव सामान्य दिनों में भी अधिक रहता है, जबकि त्योहारी सीजन में अत्यधिक बढ़ता है। शहर को जाम से मुक्त रखने के लिए यातायात पुलिस ने डायवर्ट प्लान बनाया है।

    इसके लिए भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र मीनाक्षी चौक, महावीर चौक, अस्पताल तिराहा, शिव चौक समेत विश्वकर्मा चौक, टिकैत चौराहा, रेशू विहार फाटक समेत प्रकाश चौक, झांसी रानी पार्क चौराहा पर ड्यूटी प्वाइंट बनाए गए हैं। यहां पर यातायात विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

    इस तरह रहेगा रोडवेज बसों का संचालन
    यातायात प्रभारी दरोगा राकेश कुमार ने बताया कि भैयादूज पर यातायात पुलिस ने वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण रोडवेज एवं प्राइवेट बसों को जानसठ एवं भोपा फ्लाइओवर पर आवागमन से रोकने की योजना बनाई है। जानसठ फ्लाइओवर से जाने वाली बसों को महावीर चौक से रेशू विहार फाटक से होकर अलमासपुर चौराहा से आगे गंतव्य को निकाला जाएगा, इसी तरह से वह शहर में आएंगी। भोपा रोड को जाने वाली बसों को भी इसी मार्ग से निकालकर जानसठ बाइपास फ्लाइओवर से वाया दिल्ली-देहराादून होकर निकाला जाएगा।