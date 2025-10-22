मुजफ्फरनगर से जाने वाली बसों के रूट में बदलाव, दिल्ली और देहरादून जाने के लिए इस रास्ते का होगा इस्तेमाल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर: भैयादूज पर्व को लेकर पुलिस-प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था की है। यातायात पुलिस ने भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में ई-रिक्शा, चौपहिया वाहनों पर रोक लगाई है। इसके साथ ही शहर से दूसरे जनपदों में आवागमन की बसों का मार्ग बदला गया है। भोपा व जानसठ रोड फ्लाइओवर से प्राइवेट एवं रोडवेज बसों का संचालन नहीं हाेगा। यह बसें अलमासपुर चौक के रास्ते रेशू विहार होते हुए महावीर चौक तक आएंगी, इसी तरह से गंतव्य को जाएंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुवार को भैयादूज का पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए शहर समेत देहात से बड़ी संख्या में भाई-बहन प्राइवेट वाहनों, निजी वाहनों के साथ सड़क, रेल मार्ग से अपने गतंव्य की तरफ बढ़ते हैं। भाई-बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक भैयादूज पर्व पर एक-दूसरे के लिए उपहार समेत आशीर्वाद लेकर निकलते हैं। इसके चलते शहरभर में यातायात का दबाव बढ़ता है। जिस कारण जाम लगता है और दस मिनट की दूरी के लिए भी आधा से लेकर एक घंटा अतिरिक्त खर्च होता है।

शहर में मेरठ-रूड़की रोड लाइफ लाइन है, जबकि बिजनौर, मुरादाबाद समेत मीरापुर, जानसठ समेत दूसरे स्थानों पर आवागमन के लिए प्राइवेट एवं रोडवेज बसें भोपा एवं जानसठ रोड फ्लाइओवर से होकर गुजरती हैं। यह दोनों की फ्लाइओवर के शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने के साथ घनी आबादी में बने हैं। इन पर यातायात का दबाव सामान्य दिनों में भी अधिक रहता है, जबकि त्योहारी सीजन में अत्यधिक बढ़ता है। शहर को जाम से मुक्त रखने के लिए यातायात पुलिस ने डायवर्ट प्लान बनाया है।

इसके लिए भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र मीनाक्षी चौक, महावीर चौक, अस्पताल तिराहा, शिव चौक समेत विश्वकर्मा चौक, टिकैत चौराहा, रेशू विहार फाटक समेत प्रकाश चौक, झांसी रानी पार्क चौराहा पर ड्यूटी प्वाइंट बनाए गए हैं। यहां पर यातायात विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।