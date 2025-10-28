Language
    मुजफ्फरनगर में एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपित गिरफ्तार, बाइक व नगदी बरामद

    By Vashu Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 07:14 AM (IST)

    एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक बाइक और कुछ नगदी बरामद हुई है। ये आरोपी एटीएम में लोगों की मदद करने के बहाने उनके कार्ड बदल देते थे और फिर उनके खाते से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नगर कोतवाली पुलिस ने दो ऐसे शातिरों को गिरफ्तार किया है, जो एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रुपये निकाल लेते थे। इनके कब्जे से 13 हजार रुपये की नगदी और बाइक बरामद की गई। आरोपित अब तक कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुके है।

    नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बबलू कुमार ने बताया कि गांव पिन्ना का रहने वाला मोहित कुमार ने आठ अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह शामली रोड पर बस अड्डे के पास एटीएम से पैसे निकालने के लिए गया था।

    तभी दो लड़के आए और उन्होंने बातों में उलझाकर धोखे से एटीएम कार्ड बदल लिया। उसे एसबीआई का पूरन चंद नाम का दूसरा एटीएम कार्ड दे दिया और वहां से रफूचक्कर हो गए।

    उक्त एटीएम से पैसे नहीं निकल सके तो प्रेमपुरी में दूसरे एटीएम पर पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वहां भी रुपये नहीं निकल पाए थे। लगभग एक घंटे बाद फोन पर 13500 रुपये निकाले जाने का मैसेज आया। जिसके बाद धोखाधड़ी का पता चला।

    इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश की जा रही थी। कई सीसीटीवी की मदद से सोमवार को प्रदीप निवासी ग्राम अकबरगढ़ थाना चरथावल और अमित उर्फ भोला निवासी ग्राम खुदाबख्शपुर थाना बडगांव जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया।

    आरोपित अमित के खिलाफ 2024 में आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामलों में पुरकाजी व खतौली थाने पर मुकदमे दर्ज है, इसके कब्जे से आठ हजार रुपये नगद और प्रदीप के पास से पांच हजार रुपये नगद बरामद हुए है।