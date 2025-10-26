1978 के दंगों का सच सामने लाएगी संभल अनटोल्ड स्टोरी... अमित जानी ने कहा-15-20 वर्षों में आने वाला है बड़ा संकट

संवाद सूत्र, जागरण, बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर)। उदयपुर फाइल्स के निर्माता अमित जानी ने बुढ़ाना पहुंच समर्थकों के साथ बैठक की। इस दौरान व्यापारियों ने उनका स्वागत किया। अमित जानी ने कहा कि सनातनी को अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योगी, मोदी और अमित शाह की सरकार उनके साथ है। अब हमारा काम अपने धर्म और संस्कृति को मजबूत करना है। शनिवार को अमित जानी अपने संपर्क अभियान के तहत कस्बे में भाजपा युवा नेता हिमांशु संगल के आवास पर संपन्न हुई बैठक में बोल रहे थे।

उन्होंने संभल में हुए डेमोग्राफिक बदलाव पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर हम नहीं जागे, तो यही स्थिति मुजफ्फरनगर और शामली की भी हो सकती है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि आने वाले 15-20 वर्षों में देश पर एक बड़ा संकट आने वाला है, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। अपने फिल्मी प्रोजेक्ट्स पर बात करते हुए जानी ने बताया कि वे जल्द ही संभल अनटोल्ड स्टोरी नामक फिल्म लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा यह फिल्म 1978 में संभल में हुए उन दंगों का सच सामने लाएगी। जानी ने स्पष्ट किया कि उनका यह अभियान चुनावी राजनीति के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक जनजागरण के लिए है। इस दौरान अंकुर, मुकुल मित्तल, अजय, विजय, चिराग आदि मौजूद रहे।