    1978 के दंगों का सच सामने लाएगी संभल अनटोल्ड स्टोरी... अमित जानी ने कहा-15-20 वर्षों में आने वाला है बड़ा संकट

    By Pradeepmittal Mittal Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 01:03 PM (IST)

    Muzaffarnagar News: उदयपुर फाइल्स के निर्माता अमित जानी ने बुढ़ाना में कहा कि सनातनी लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार उनके साथ है। उन्होंने 'संभल अनटोल्ड स्टोरी' फिल्म बनाने की घोषणा की, जो 1978 के दंगों का सच सामने लाएगी, जिसमें व्यापारियों के परिवारों को लूटा गया था। उन्होंने युवाओं से देश के लिए तैयार रहने का आह्वान किया और इसे सामाजिक-धार्मिक जनजागरण बताया।

    Hero Image

    बुढ़ाना में अमित जानी का स्वागत करते व्यापारी। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर)। उदयपुर फाइल्स के निर्माता अमित जानी ने बुढ़ाना पहुंच समर्थकों के साथ बैठक की। इस दौरान व्यापारियों ने उनका स्वागत किया। अमित जानी ने कहा कि सनातनी को अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योगी, मोदी और अमित शाह की सरकार उनके साथ है। अब हमारा काम अपने धर्म और संस्कृति को मजबूत करना है। शनिवार को अमित जानी अपने संपर्क अभियान के तहत कस्बे में भाजपा युवा नेता हिमांशु संगल के आवास पर संपन्न हुई बैठक में बोल रहे थे।

    उन्होंने संभल में हुए डेमोग्राफिक बदलाव पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर हम नहीं जागे, तो यही स्थिति मुजफ्फरनगर और शामली की भी हो सकती है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि आने वाले 15-20 वर्षों में देश पर एक बड़ा संकट आने वाला है, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। अपने फिल्मी प्रोजेक्ट्स पर बात करते हुए जानी ने बताया कि वे जल्द ही संभल अनटोल्ड स्टोरी नामक फिल्म लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा यह फिल्म 1978 में संभल में हुए उन दंगों का सच सामने लाएगी। जानी ने स्पष्ट किया कि उनका यह अभियान चुनावी राजनीति के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक जनजागरण के लिए है। इस दौरान अंकुर, मुकुल मित्तल, अजय, विजय, चिराग आदि मौजूद रहे।