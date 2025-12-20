कोचिंग सेंटर से लौट रही छात्रा ने गंग नहर में कूदकर जान दी

जासं, मुजफ्फरनगर : बीएससी कंप्यूटर साइंस की छात्रा ने गंग नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। वह मुजफ्फरनगर में कोचिंग सेंटर से घर लौट रही थी। स्वजन ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया।

भोपा थाना क्षेत्र के गांव मोरना निवासी कन्हैयालाल की 20 वर्षीय पुत्री निशी मुजफ्फरनगर स्थित एसडी डिग्री कालेज में बीएससी कंप्यूटर साइंस की छात्रा थी। साथ ही मुजफ्फरनगर के अलमासपुर स्थित कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर पर कोचिंग कर रही थी। शुक्रवार की दोपहर लगभग साढ़े तीन बजे बाद वह बस द्वारा घर लौट रही थी। भोपा के पास वह बस से उतरी तथा बदहवास हालत में गंग नहर पुल पर पहुंच गई। यहां उसने नहर में छलांग लगा दी। इससे पहले उसने फोन पर घर आने में देर होने पर स्वजन से बात भी की और कहा कि अब मैं घर नहीं आऊंगी। इस कारण स्वजन को भी आभास हो गया था, जिस कारण वह भोपा बस स्टैंड पर पहुंच गए। यहां से कुछ कदम की दूरी पर ही गंग नहर पुल से छात्रा के नहर में डूबने को लेकर इकट्ठा भीड़ को देख स्वजन ने गोताखोर बेनीवाल बंधुओं मिन्टू बेनीवाल व राजीव बेनीवाल से मदद की गुहार लगाई। वह दोनों नहर में कूदे और छात्रा को बाहर निकाला। इसके बाद छात्रा को भोपा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, यहां डा. नितिन कुमार ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसने आत्महत्या क्यों की, यह स्पष्ट नहीं हो सका। स्वजन भी इस बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं। बाद में शाम को शुकतीर्थ स्थित श्मशान घाट पर ले जाकर छात्रा का अंतिम संस्कार कर दिया गया।