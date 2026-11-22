संवाद सूत्र, मोरना (मुजफ्फरनगर)। पौराणिक तीर्थनगरी शुकतीर्थ में कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले की रौनक देखते ही बन रही है। आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि गंगा की रेती पर दूर-दूर तक तंबुओं का शहर बस गया है। कहीं भैंसा-बुग्गियों की कतारें हैं तो कहीं ट्रैक्टर-ट्रालियों के बीच श्रद्धालुओं के अस्थायी डेरे नजर आ रहे हैं। शामली और मुजफ्फरनगर सहित आसपास के गांवों से हजारों श्रद्धालु परिवार सहित मेले में पहुंचकर भक्ति और उल्लास के वातावरण में रम गए हैं।

जिला पंचायत की ओर से आयोजित मेले में श्रद्धालुओं की आमद लगातार बढ़ रही है। गंगा की रेती में अपने डेरे बसाने के बाद श्रद्धालु गंगा स्नान कर मंदिरों में दर्शन-पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। श्री शुकदेव आश्रम, हनुमद्धाम, गणेश धाम, शिव धाम, दुर्गा धाम और मां पीतांबरा धाम में दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है।

मंदिरों में दर्शन-पूजन, अक्षय वट की परिक्रमा और गंगा आरती में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ श्रद्धालु भगवान को प्रसाद अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं। प्राचीन अक्षय वट वृक्ष की परिक्रमा कर धागा बांधने और मनौती मांगने वालों का भी तांता लगा हुआ है। गंगा घाट पर शाम को होने वाली आरती के समय हर-हर गंगे के जयघोष से पूरी तीर्थनगरी गूंज उठती है। दीपों की रोशनी और श्रद्धालुओं की सामूहिक आरती से घाट का दृश्य भक्तिमय हो जाता है।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गंगा घाट पर पीएसी तैनात की गई है, जबकि महिला घाट पर महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। श्रद्धालु कारगिल शहीद स्मारक और शिक्षा ऋषि की समाधि पर भी पहुंचकर पुष्प अर्पित कर नमन कर रहे हैं। मेले के बाजारों में भी खूब चहल-पहल है। घरेलू सामान, खिलौने और खानपान की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। गंगा की रेती में बने अपने डेरों पर श्रद्धालु परिवार के साथ तरह-तरह के पकवान बनाकर मेले का आनंद ले रहे हैं।

आश्रमों में गूंज रहे सत्संग और प्रवचन मेले के दौरान विभिन्न आश्रमों में धार्मिक कार्यक्रमों की धूम है। प्राचीन दंडी आश्रम, महाशक्ति सिद्धपीठ, रविदास आश्रम, सत साहेब आश्रम, खिचड़ी वाले बाबा का आश्रम, श्री महेश्वर आश्रम और मानव निर्माण योग आश्रम सहित अनेक स्थानों पर सत्संग एवं प्रवचन आयोजित किए जा रहे हैं। संत-महात्मा श्रद्धालुओं को धर्म, भक्ति और सदाचार का संदेश दे रहे हैं।