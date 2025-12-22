टोल पर हुड़दंग करने में भाकियू तोमर के 58 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा

जासं. मुजफ्फरनगर : पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जागाहेड़ी टोल प्लाजा पर रविवार को धरना-प्रदर्शन के दौरान गाड़ियों से हूटर बजाकर हुड़दंग करने वाले भाकियू तोमर के 58 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। इनमें जिलाध्यक्ष निखिल चौधरी समेत 18 कार्यकर्ता नामजद हैं। कार्यकर्ताओं की तीन गाड़ियों को भी सीज किया गया। इन पर 30 से 40 हजार रुपये का चालान भी किया गया।

तितावी थाने पर जागाहेड़ी टोल प्लाजा के मैनेजर जसवीर सिंह ने 18 नामजद व 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप लगाया कि रविवार दोपहर लगभग एक बजे भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ता कारों से आए और हुड़दंग करने लगे। टोल कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भगा दिया। टोल के बूम तोड़े और टोल को जबरन फ्री करा दिया। तितावी थानाध्यक्ष पवन चौधरी ने बताया कि टोल प्लाजा के मैनेजर की तहरीर पर भाकियू तोमर के जिलाध्यक्ष निखिल चौधरी, जिला उपाध्यक्ष अहसान समेत 18 नामजद व 40 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज से अज्ञात की पहचान कराई जा रही है।